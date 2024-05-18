Спасаем саженцы после заморозков: 5 шагов для восстановления сада после холодной весны

В этом году весенняя погода поражает своей непредсказуемостью. В отдельных регионах еще недавно на улице лежал снег, а теперь на улице установилась почти что летняя жара.
Растения на вашем огороде, увы, страдают от таких перепадов. Биолог и аграном Денис Терентьев в беседе с
Важно
Как отмечает эксперт, спасти растения после внезапного возвращения холодов — не очень сложная, но достаточно муторная задача. Важно понимать: далеко не всегда получится достигнуть абсолютного успеха.
Все советы по реанимации можно смело комбинировать.
Холодное опрыскивание
Этот метод может показаться неожиданным и даже нелогичным. Однако нужно использовать именно холодную влагу, даже жидкость комнатной температуры не подойдет. Проводить опрыскивание нужно, предварительно поместив растение во временное укрытие. Сделать его можно из нетканого и очень плотного материала.
Чтобы провести процедуру, нужно найти или пульверизатор, или насадку для садового шланга. Более крупные капли не дадут хорошего эффекта.
Главный смысл холодного опрыскивания — создание прохладной парилки, в которой растения смогут прийти в себя с минимальным уроном. Так вы защитите растение от лишнего стресса.
В противном случае реанимировать его уже не выйдет.
Антидепрессанты
Конечно, речь идет не о человеческих лекарствах, а о специальных препаратах, которые помогут урегулировать жизненные процессы во всех частях растения.
На рынке есть много таких средств. Например, самые разные составы с янтарной кислотой. У каждого из них свой метод обработки и дозировка. Поэтому перед тем, как укрепить свое растение, внимательно прочитайте инструкцию.
Подкормка
После перенесенного стресса растение нуждается во внеочередной подкормке. Тут главное — не переборщить: слишком большая доза удобрения может спровоцировать неприятные побочные эффекты.
Выбирать удобрение следует с учетом потребностей пострадавшего растения. Например, спасти подмороженные всходы картофеля помогут азотные удобрения. Для плодовых деревьев и кустарников с ягодами можно использовать азофоску с калием, фосфором и серой.
А грядки с клубникой можно спасти с помощью обычного куриного помета. Приготовьте раствор в соотношении 1:20 и потратьте на каждый кустик по 0,5 литра.
Обрезка
Уже после того, как на улице установится более теплая температура, осмотрите внимательно каждое растение. Обычно заметные повреждения можно увидеть уже через пару дней после завершения заморозков.
Все почерневшие или темно-коричневые части можно и даже нужно удалять. К сожалению, их оживить уже не выйдет. Если не обрезать умершие ткани, есть риск, что растение в будущем заболеет.