Спасаем саженцы после заморозков: 5 шагов для восстановления сада после холодной весны

Важно

Как отмечает эксперт, спасти растения после внезапного возвращения холодов — не очень сложная, но достаточно муторная задача. Важно понимать: далеко не всегда получится достигнуть абсолютного успеха.

Все советы по реанимации можно смело комбинировать.