Всего 11 минут в день: дачная повинность, которая снижает риск преждевременной смерти

Вполне ожидаемо риск ранней смерти, онкологических болезней и недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, снижался благодаря активным тренировкам . Анализ показал: в каждом десятом случае раннюю смерть можно было бы предотвратить, если бы люди добавили в свою рутину по 75 минут тренировок в неделю. А если уделить спорту чуть больше времени — 2,5 часа, то риски снизятся еще сильнее. Впрочем, переусердствовать смысла нет: более 5 часов на тренировки в неделю не приносили дополнительной пользы, пишет издание Daily Mail.