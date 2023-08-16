Всего 11 минут в день: дачная повинность, которая снижает риск преждевременной смерти

Врачи не перестают напоминать о важности спорта для здоровья и долголетия. Только на практике, увы, не так-то просто бывает встроить полноценные тренировки в свою обычную рутину.
Впрочем, есть хорошие новости: восполнить норму физической активности помогут обычные бытовые дела. Например, исследователи пришли к выводу, что одной из десяти ранних смертей можно было бы избежать, если бы неактивные люди косили газон по 11 минут в день.
Ученые Кембриджского университета заявили, что даже 75 минут умеренных упражнений в неделю помогают снизить риск преждевременной смерти по сравнению с полным отсутствием активности.
Авторы работы проанализировали 196 статей о пользе спорта для здоровья. В общей сложности участие в рассмотренных исследованиях приняли более 30 миллионов человек.
Вполне ожидаемо риск ранней смерти, онкологических болезней и недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, снижался благодаря активным тренировкам. Анализ показал: в каждом десятом случае раннюю смерть можно было бы предотвратить, если бы люди добавили в свою рутину по 75 минут тренировок в неделю. А если уделить спорту чуть больше времени — 2,5 часа, то риски снизятся еще сильнее. Впрочем, переусердствовать смысла нет: более 5 часов на тренировки в неделю не приносили дополнительной пользы, пишет издание
Если вы все никак не можете дойти до спортзала, постарайтесь просто почаще заниматься домашними делами и ходите пешком.
Кстати
Очень трудно заставлять себя заниматься тем, что категорически не нравится. Однако далеко не все мы изначально обожаем спорт и получаем удовольствие от упражнений. Что делать, если вы очень хотите добавить активности в свою жизнь, однако спорт вы не любите? Несколько рабочих лайфхаков можно узнать ЗДЕСЬ.
Впрочем, если заниматься спортом неправильно, то он может принести больше вреда, чем пользы вашему здоровью. О том, как понять, что тренировки не идут вам на пользу, а также о том, как не совершить типичных ошибок новичка в фитнес-зале, можно узнать ЗДЕСЬ.