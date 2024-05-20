Повод для знакомства: как понять по голосу человека, что вы ему понравились

Наверное, это заблуждение пришло в народ из старых анекдотов про секс по телефону. Многие почему-то уверены, что привлекательный женский голос — низкий и хриплый. Но на практике это опровергают как мужчины, так и сами женщины.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Существуют исследования, подтверждающие, что женщины могут говорить более высоким голосом с мужчинами, которые им нравятся», —
Так, в 2011 году психологи провели эксперимент. Предложили женщинам-добровольцам пообщаться по телефону с мужчинами, которых видели на фото. Авторы эксперимента заметили: участницы инстинктивно поднимали свой тон голоса, когда говорили с теми, кого считали привлекательными.
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«Такие изменения в голосе могут быть частью невербального общения для создания положительного впечатления и установления эмоциональной связи», — говорит Долгов.
И, кстати, трюк с голосом действительно работает. Оказалось, что мужчин действительно привлекают более высокие женские голоса.
«Этот феномен объясняется тем, что более высокий и мелодичный голос может ассоциироваться с молодостью и фертильностью. И это делает женщину привлекательнее для потенциального партнера», — объясняет Денис Долгов.
Более того, на женский голос влияет даже фаза менструального цикла. Так, ученые с факультета психологии Университета Джеймса Мэдисона (США) попросили мужчин послушать голоса женщин во время овуляции и в «неплодородный» период.
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По мнению ученых, хитрая эволюция так задумала, что изменения в женском голосе во время овуляции — это сигнал к готовности зачатия.
«Мужчины, если при разговоре с вами голос женщины становится более высоким и мелодичным, у вас определенно есть шанс», — приходит к выводу психолог Денис Долгов.
Впрочем, легко вычислить по голосу и мужчин. Они при общении с понравившейся женщиной голос, наоборот, понижают. И это тоже работает.