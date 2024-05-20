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Повод для знакомства: как понять по голосу человека, что вы ему понравились

Можно не быть экспертом по чтению невербальных сигналов, чтобы выяснить, симпатичны ли вы вашему новому знакомому, — достаточно просто прислушаться к его голосу.

20 мая 2024
Повод для знакомства: как понять по голосу человека, что вы ему понравились
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Наверное, это заблуждение пришло в народ из старых анекдотов про секс по телефону. Многие почему-то уверены, что привлекательный женский голос — низкий и хриплый. Но на практике это опровергают как мужчины, так и сами женщины.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«Существуют исследования, подтверждающие, что женщины могут говорить более высоким голосом с мужчинами, которые им нравятся», — говорит клинический психолог Денис Долгов.

Так, в 2011 году психологи провели эксперимент. Предложили женщинам-добровольцам пообщаться по телефону с мужчинами, которых видели на фото. Авторы эксперимента заметили: участницы инстинктивно поднимали свой тон голоса, когда говорили с теми, кого считали привлекательными.

Авторы исследования, опубликованного Journal of Evolutionary Psychology, предполагают, что женщины подсознательно изменяют голос, делают его более высоким и мелодичным. Так они привлекают к себе внимание и демонстрируют свою заинтересованность. Причем это имеет эволюционное значение для привлечения партнера.

«Такие изменения в голосе могут быть частью невербального общения для создания положительного впечатления и установления эмоциональной связи», — говорит Долгов.

И, кстати, трюк с голосом действительно работает. Оказалось, что мужчин действительно привлекают более высокие женские голоса.

«Этот феномен объясняется тем, что более высокий и мелодичный голос может ассоциироваться с молодостью и фертильностью. И это делает женщину привлекательнее для потенциального партнера», — объясняет Денис Долгов.

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Более того, на женский голос влияет даже фаза менструального цикла. Так, ученые с факультета психологии Университета Джеймса Мэдисона (США) попросили мужчин послушать голоса женщин во время овуляции и в «неплодородный» период.

Авторы исследования выяснили, что в те дни, когда женщины готовы к зачатию, они звучат гораздо приятнее для противоположного пола. А все из-за гормонов: в период фертильности повышается уровень эстрогена и снижается прогестерон, что влияет и на акустику голоса.

По мнению ученых, хитрая эволюция так задумала, что изменения в женском голосе во время овуляции — это сигнал к готовности зачатия.

«Мужчины, если при разговоре с вами голос женщины становится более высоким и мелодичным, у вас определенно есть шанс», — приходит к выводу психолог Денис Долгов.

Впрочем, легко вычислить по голосу и мужчин. Они при общении с понравившейся женщиной голос, наоборот, понижают. И это тоже работает. Исследования показали, что женщин значительно больше привлекают низкие мужские голоса.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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