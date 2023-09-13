Бабушкин сервиз подальше в шкаф: эти чашки уничтожают все полезное в чае

Чай можно назвать одним из самых популярных напитков в мире. Некоторые люди уже не представляют своего дня без чашечки ароматного чая, который можно пить во время работы, домашних посиделок или же перед сном. Конкуренцию ему может составить только кофе.
Одни предпочитают чай в пакетиках — это быстро и удобно. Другие же заваривают чайные листья исключительно в заварочных чайниках или кружках, дают напитку настояться, а потом уже приступают к чаепитию. О вкусах не спорят. Однако важно знать, что не вся посуда подходит для заваривания чая.
Исследовательская группа из Нагойского технологического института в Японии обнаружила, что глазурь, которую нередко используют для изготовления красивых чайных сервизов, может существенно повлиять на качество напитка.
Для своего эксперимента ученые взяли посуду, при изготовлении которой использовались глазури четырех видов: Oribe, Namako, Irabo и Toumei. Исследователи заваривали зеленый чай в посуде, используя ионообменную воду при температуре 80 °C в течение трех минут.
Затем чайные листья отделяли, а жидкость смешивали с глазурными порошками, нанесенными на керамическую плитку.
Следующий шаг: смесь глазури и чая оставляли реагировать друг с другом на шесть часов. После порошок удаляли, а смесь фильтровали и отправляли в центрифугу.
Оценивая получившийся раствор ученые первым делом заметили: его цвет изменился. Кроме того, в напитке значительно снизилось число катехинов — тех самых полезных антиоксидантов, которые помогают зеленому чаю бороться с системным воспалением, защищают органы и клетки организма от опасных патологий, включая рак.
«Чайные растворы, смешанные с глазурями Oribe, Namako и Irabo, показали значительно более низкие концентрации этих растительных соединений, в то время как глазурь Toumei избирательно разрушала один конкретный тип катехинов», —
Ученые также предполагают, что если вы постоянно пьете чай из глазурованной посуды, то это может отразиться на состоянии здоровья.
Знатоки утверждают, что для каждого вида существует свой материал, который наиболее с ним сочетается. Крепкие сорта чаев хорошо заваривать в керамических чайниках, а зеленые и другие полуферментированные чаи лучше заваривать в фарфоре или эмалированной посуде.
Подойдет и стеклянный чайник: он, как и фарфор, не впитывает в себя ароматы и никак не вредит вкусу напитка.
Как заваривать чай, чтобы взбодриться
По словам специалистов, на уровень кофеина в чашке напитка влияют как способ, так и время заваривания.
Чай будет намного крепче, если:
заварить его кипятком,
дать ему дольше настояться, на это уйдет примерно 3-5 минут.
Кстати
Чтобы чай принес пользу вашему здоровью, его нужно правильно заваривать и правильно пить. Иначе чаепитие может обернуться серьезными проблемами.
Вот несколько ошибок, которые могут превратить полезный напиток в яд для вашего тела.