Бабушкин сервиз подальше в шкаф: эти чашки уничтожают все полезное в чае

Знатоки утверждают, что для каждого вида существует свой материал, который наиболее с ним сочетается. Крепкие сорта чаев хорошо заваривать в керамических чайниках, а зеленые и другие полуферментированные чаи лучше заваривать в фарфоре или эмалированной посуде.

Подойдет и стеклянный чайник: он, как и фарфор, не впитывает в себя ароматы и никак не вредит вкусу напитка.