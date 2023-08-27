Выкидыши и генетические заболевания: показатели скрининга 1-го триместра, которые покажут нарушения

Анализ крови дает информацию о двух гормонах, которые вырабатывает плацента — бета-ХГЧ и протеин A, ассоциированный с беременностью, — PAPP-A. Слишком высокий уровень бета-ХГЧ может указывать на хромосомные аномалии плода, а слишком низкий — на риск выкидыша . Недостаточная концентрация PAPP-A может быть признаком внематочной беременности. Но все эти данные при наличии отклонений в показателях следует проверить более углубленными исследованиями, сами по себе они только указывают на возможные проблемы, но не подтверждают их.