Почему не нужно мечтать о двойне: врачи рассказали о рисках многоплодной беременности

— Когда в России не было ни сред для заморозки, ни современного оборудования, нельзя было сохранить их на будущее, — объясняет Мария Румянцева. — Поэтому в тот период мы максимально переносили эмбрионы и получали многоплодие. Потом появились и оборудование, и среды для культивирования и заморозки, но после разморозки качество эмбрионов снижалось. И мы понимали, что если сейчас не перенесем и заморозим, то вероятность наступления беременности в будущем станет меньше. Сегодня же уровень развития эмбриологической лаборатории высокий, и мы способны культивировать эмбрионы до 5-6 суток, а после заморозки вероятность наступления беременности такая же, как и до нее. Поэтому мы смело замораживаем на будущее и можем перенести их тогда, когда потребуется.