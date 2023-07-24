Вопрос гинекологу: «Можно ли беременным пить кофе?»

Обожаю кофе. Сейчас в положении. Очень хочется свежесваренного капучино, но боюсь за будущего ребенка. Можно мне кофе, если я беременна? И какой лучше — с молоком или без? Может, лучше растворимый?
Марина, 30 лет
Акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»
Напиток не для всех
«Любительницы кофе, забеременев, часто задают вопрос на приеме, переживая, не вреден ли он при беременности. Знаю, что одни специалисты рекомендуют его, а другие категорически запрещают, — дает ответ читательнице врач-гинеколог Юлия Вербовая. — В кофе содержится алкалоид кофеин, который действует на центральную нервную систему. В умеренных количествах он обладает тонизирующим эффектом, улучшает настроение и поднимает артериальное давление, но длительное употребление часто приводит к негативным последствиям».
Кофе в больших количествах может вымывать микроэлементы и витамины и способен привести к обезвоживанию.
Когда беременным не стоит пить кофе
Как врач, я не рекомендую употреблять кофе беременным, если:
повышено артериальное давление (гипертония);
мучат головные боли, тошнота, а до беременности была мигрень;
есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит, язва и т.д.), часто бывает изжога;
если по назначению врача женщина принимает мочегонные средства;
если беременная не любит молочные продукты и они редко появляются на ее столе.
«Желательно отказаться от кофе и абсолютно здоровой женщине во время первого триместра беременности. В крайнем случае свести его употребление к минимуму, — продолжает врач Юлия Вербовая. — В этот период формируются скелет и внутренние органы малыша. Плод еще недостаточно сформирован, чтобы самостоятельно выводить кофеин, а он не безвреден».
Во втором и третьем триместре можно выпивать одну кружку кофе в день, но не ежедневно.
Капучино или американо?
«Многие считают, что кофе с молоком не так уж и вреден. Но добавление молока на самом деле „вредность“ напитка не снизит, — предупреждает врач. — Правда, молоко может компенсировать кальций, который кофе заберет с собой».
Помимо снижения количества бодрящего напитка, старайтесь также употреблять только зерновой молотый кофе в первой половине дня, после еды. И обязательно контролируйте давление.
Растворимый или молотый
«Я не рекомендую пить растворимый кофе, так как некоторые недобросовестные производители могут добавлять в него искусственные компоненты, заменители натурального кофеина, которые могут быть опасны, — говорит Юлия Вербовая. — Зато есть хорошая замена для привыкших пить кофе и не желающих отказаться от его аромата и вкуса даже во время беременности: цикорий, какао, некрепкий зеленый чай. И не забывайте главное правило: все хорошо в меру!»