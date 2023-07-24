Вопрос гинекологу: «Можно ли беременным пить кофе?»

« Я не рекомендую пить растворимый кофе , так как некоторые недобросовестные производители могут добавлять в него искусственные компоненты, заменители натурального кофеина, которые могут быть опасны, — говорит Юлия Вербовая. — Зато есть хорошая замена для привыкших пить кофе и не желающих отказаться от его аромата и вкуса даже во время беременности: цикорий, какао, некрепкий зеленый чай. И не забывайте главное правило: все хорошо в меру!»