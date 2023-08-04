Волосы в ушах, высокое давление и другие причины, почему мы плохо слышим

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году у каждого десятого человека в мире будут проблемы со слухом. Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Доктору Питеру», что приводит к тугоухости и как можно предотвратить глухоту.
От 60 и старше
С потерей слуха, по статистике, сталкиваются больше 25% людей старше 60 лет по всему миру. О тугоухости говорят, когда человек хуже слышит, при глухоте же люди не слышат даже громкую речь. Обычно патология начинается с незначительного снижения остроты слуха и развивается постепенно. Например, человек может недослышать обращенную к нему тихую речь, чего раньше не наблюдалось.
Три вида проблем
Есть три вида тугоухости: кондуктивная, нейросенсорная и смешанная. Первая возникает при повреждении наружного или среднего уха. Вторая чаще всего развивается у пожилых людей и связана с патологическими процессами во внутреннем ухе — тогда говорят о сенсорной тугоухости, часто она обратима.
«Нейросенсорная тугоухость может быть следствием повреждения черепных нервов. К сожалению, в этом случае спасти слух удается редко. Наконец, смешанная тугоухость может быть вызвана рядом причин, к ней, в том числе, приводят травмы головы, возрастные изменения и инфекции», — говорит Екатерина Демьяновская.
В некоторых случаях слух можно сохранить, если знать о факторах риска и обнаружить проблему на ранней стадии.
Серная пробка
Чаще всего это самое безобидное объяснение, почему окружающие звуки стали тише. Серная пробка появляется, когда в ухе слишком быстро накапливается ушная сера. Так бывает, если слишком глубоко чистить уши ватными палочками или часто носить наушники. Кроме того, с такой проблемой сталкиваются люди, у которых в наружном слуховом проходе растут волосы. Это аурикулярный гипертрихоз — генетическая особенность, которая встречается у мужчин.
Серную пробку можно удалить, для этого нужно обратиться к отоларингологу. Делать это самостоятельно опасно: можно повредить барабанную перепонку и среднее ухо.
«Кроме того, специалист поможет понять причины образования серной пробки — например, не пропустить новообразования в слуховом проходе», — объясняет врач.
Хронические заболевания
Высокое артериальное давление, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет — часто эти патологии приводят к тугоухости или даже полной потере слуха. Это происходит из-за того, что во внутреннем ухе и головном мозге нарушается кровообращение, в результате чего страдают окончания преддверно-улиткового нерва.
В улитке расположено более 30 тысяч волосковых клеток, они улавливают звуки и передают сигнал в мозг. Функционирование этих клеток во многом зависит от того, насколько хорошо они снабжаются кислородом. Если в организме повреждены сосуды или нарушена работа сердца, кровь плохо переносит кислород к органам и тканям. В этом случае волосковые клетки в ухе отмирают. К сожалению, эти изменения необратимы.
«Примерно у 17–19% пациентов с артериальной гипертензией развивается хроническая нейросенсорная тугоухость. Вот почему важно регулярно измерять давление и с помощью врача подобрать лекарства, которые помогут корректировать его показатели», — говорит Екатерина Демьяновская.
По словам невролога, пульсирующий шум в ушах, похожий на сердцебиение, может говорить об обострении сердечно-сосудистых заболеваний. А одновременные звуковые галлюцинации и трудности с распознаванием речи способны указывать на инсульт.
Инфекции
Тугоухость также развивается на фоне СОVID-19 и других вирусных инфекций: отита, кори, краснухи, менингита, в том числе пневмококкового, и цитомегаловируса. А еще снижение слуха может быть побочным эффектом приема некоторых противовирусных лекарств и антибиотиков.
Вернется слух или нет, зависит от возбудителя и локализации инфекции, тяжести заболевания и индивидуальных особенностей организма. Сопутствующие хронические патологии повышают риск того, что слух может и не восстановиться.
Курение
Многие исследования доказывают, что у заядлых курильщиков проблемы со слухом в пожилом возрасте развиваются гораздо чаще. Существует несколько версий, почему именно сигареты снижают остроту слуха.
«Скорее всего, дело в нарушении свойств стенок артерий — в результате образуются атеросклеротические бляшки, кровь хуже снабжает органы и ткани, работа рецепторов внутреннего уха нарушается», — говорит Екатерина Демьяновская.
Снижение слуха нарушает бытовую и рабочую активность, увеличивает риск развития деменции. Поэтому, если консервативная терапия малоэффективна, нужно прибегать к слухопротезированию.