Волосы в ушах, высокое давление и другие причины, почему мы плохо слышим

С потерей слуха, по статистике, сталкиваются больше 25% людей старше 60 лет по всему миру. О тугоухости говорят, когда человек хуже слышит, при глухоте же люди не слышат даже громкую речь. Обычно патология начинается с незначительного снижения остроты слуха и развивается постепенно. Например, человек может недослышать обращенную к нему тихую речь, чего раньше не наблюдалось.