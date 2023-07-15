Проверка слуха: ответьте на эти 4 вопроса и узнайте, хорошо ли вы слышите

Важность слуха нередко недооценивают. Слышать речь родных, наслаждаться красивой музыкой — мы привыкли к этим вещам и сами порой не понимаем, как нам повезло. Впрочем, когда слух начинает потихоньку портиться, заметить это непросто. Как понять, что слух начал слабеть? По каким причинам это происходит? Что насчет наушников — есть ли лайфхаки, которые помогут снизить их вред для ушей? На эти вопросы отвечает врач-сурдолог Марина Паукова.