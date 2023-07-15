Проверка слуха: ответьте на эти 4 вопроса и узнайте, хорошо ли вы слышите

Важность слуха нередко недооценивают. Слышать речь родных, наслаждаться красивой музыкой — мы привыкли к этим вещам и сами порой не понимаем, как нам повезло. Впрочем, когда слух начинает потихоньку портиться, заметить это непросто. Как понять, что слух начал слабеть? По каким причинам это происходит? Что насчет наушников — есть ли лайфхаки, которые помогут снизить их вред для ушей? На эти вопросы отвечает врач-сурдолог Марина Паукова.
Врач-сурдолог «ГУТА клиник», кандидат медицинских наук
Мы знаем свой рост, вес, остроту зрения, а слух проверяем только при возникновении нарушений. Это неправильно. Ведь на ранней стадии нарушения слуха намного легче скорректировать. Поэтому, чтобы оценить динамику состояния слуха, очень важно знать пороги слуха в норме, когда еще нет никаких жалоб. Зафиксировать этот момент. При отсутствии жалоб проверка слуха рекомендована всем людям 1 раз в 2 года.
Острое нарушение слуха: вчера слышал, сегодня — нет
Бывает, что слух пропадает буквально за день. В отдельных случаях восстановление слуха возможно только в первые дни, не позднее недели.
При остром нарушении слуха, заложенности или шуме в ушах чем раньше вы обратитесь к специалисту (ЛОР, сурдолог), тем благоприятнее прогноз. Отсутствие патологии при осмотре не является нормой для слуха. Поэтому, если слух внезапно исчез, нужно обязательно проводить инструментальные исследования. Базовая методика — тональная пороговая аудиометрия — проверка остроты слуха в сурдокамере и в наушниках.
Тест: хорошо ли вы слышите?
Случается ли вам не слышать стука в дверь или телефонного звонка?
Труднее ли вам расслышать собеседника, если вокруг шумно или в беседе участвуют сразу несколько человек?
Испытываете ли вы сложности при разговоре по телефону?
Нет ли у вас ощущения, что низкие мужские голоса вы слышите лучше, чем высокие — женские и детские?
Если хотя на один из вопросов вы ответили да, вам необходима консультация сурдолога.
Причины потери слуха и глухоты
Врожденные:
генетическая тугоухость (наследственная);
осложнения во время беременности и родов;
низкая масса тела при рождении, менее 1500 г;
инфекции матери во время беременности (краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз);
тяжелая желтуха;
ототоксические препараты во время беременности.
Приобретенные:
инфекционные заболевания (менингит, корь, эпидемический паротит);
хроническая инфекция ушей;
экссудативные отиты. Экссудативный, или серозный, отит — это воспаление слизистой оболочки среднего уха с накоплением жидкости в барабанной полости, снижением слуха, часто при отсутствии болевого синдрома и целой барабанной перепонке. Заболевание чаще бывает у детей дошкольного возраста, реже — у школьников и взрослых;
травмы головы, уха;
ототоксические препараты;
чрезмерный шум — спортивные мероприятия, концерты, бары, персональные аудиоустройства, шумное производство;
возрастные изменения (старение).
Профессиональная тугоухость
Иногда человек глохнет из-за работы. Профессиональная тугоухость — это постепенное снижение остроты слуха, обусловленное длительным (многолетним) воздействием производственного шума, преимущественно высокочастного.
В России тугоухость занимает 3-е место среди профессиональных факторов риска и составляет 9-12% в структуре профессиональной патологии.
Шумоопасные производства: дерево и металлодобывающая промышленность, камнеобрабатывающая, ткацкое производство, машино-, авиа- и судостроение.
Шумоопасные профессии: горнорабочие, проходчики, шлифовщики, жестянщики, диджеи, звукорежиссеры.
Профилактика тугоухости: что делать, чтобы уберечь себя и детей от беды
Иммунизация детей (включая корь, менингит, краснуху, свинку);
иммунизация девочек-подростков и женщин детородного возраста против краснухи до наступления беременности;
совершенствование программ охраны здоровья матери и ребенка, содействие безопасным родам;
гигиена ушей;
уменьшение воздействия громких шумов (охранительный режим и индивидуальные средства защиты);
скрининг новорожденных;
инструментальная диагностика слуха и детей со средними отитами;
исключение приема ототоксичных препаратов.
Как можно предотвратить развитие тугоухости? Прежде всего важно знать факторы риска и избегать слишком большого шума. С наушниками лучше придерживаться правила 60/60: 60% от максимума громкости 60 минут в день. Держите уши в чистоте и соблюдайте здоровый образ жизни.