Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Проверка слуха: ответьте на эти 4 вопроса и узнайте, хорошо ли вы слышите

Слух редко пропадает одномоментно: обычно он постепенно становится все хуже и хуже. И поймать эти изменения, чтобы принять меры и записаться к врачу, бывает непросто.

15 июля 2023
Проверка слуха: ответьте на эти 4 вопроса и узнайте, хорошо ли вы слышите
Источник:
iStockphoto

Важность слуха нередко недооценивают. Слышать речь родных, наслаждаться красивой музыкой — мы привыкли к этим вещам и сами порой не понимаем, как нам повезло. Впрочем, когда слух начинает потихоньку портиться, заметить это непросто. Как понять, что слух начал слабеть? По каким причинам это происходит? Что насчет наушников — есть ли лайфхаки, которые помогут снизить их вред для ушей? На эти вопросы отвечает врач-сурдолог Марина Паукова.

Марина Паукова
Медицина

Врач-сурдолог «ГУТА клиник», кандидат медицинских наук

Мы знаем свой рост, вес, остроту зрения, а слух проверяем только при возникновении нарушений. Это неправильно. Ведь на ранней стадии нарушения слуха намного легче скорректировать. Поэтому, чтобы оценить динамику состояния слуха, очень важно знать пороги слуха в норме, когда еще нет никаких жалоб. Зафиксировать этот момент. При отсутствии жалоб проверка слуха рекомендована всем людям 1 раз в 2 года.

Читайте также

Острое нарушение слуха: вчера слышал, сегодня — нет

Бывает, что слух пропадает буквально за день. В отдельных случаях восстановление слуха возможно только в первые дни, не позднее недели.

При остром нарушении слуха, заложенности или шуме в ушах чем раньше вы обратитесь к специалисту (ЛОР, сурдолог), тем благоприятнее прогноз. Отсутствие патологии при осмотре не является нормой для слуха. Поэтому, если слух внезапно исчез, нужно обязательно проводить инструментальные исследования. Базовая методика — тональная пороговая аудиометрия — проверка остроты слуха в сурдокамере и в наушниках.

Читайте также

Тест: хорошо ли вы слышите?

  • Случается ли вам не слышать стука в дверь или телефонного звонка?

  • Труднее ли вам расслышать собеседника, если вокруг шумно или в беседе участвуют сразу несколько человек?

  • Испытываете ли вы сложности при разговоре по телефону?

  • Нет ли у вас ощущения, что низкие мужские голоса вы слышите лучше, чем высокие — женские и детские?

Если хотя на один из вопросов вы ответили да, вам необходима консультация сурдолога.

Читайте также

Причины потери слуха и глухоты

Врожденные:

  • генетическая тугоухость (наследственная);

  • осложнения во время беременности и родов;

  • низкая масса тела при рождении, менее 1500 г;

  • инфекции матери во время беременности (краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз);

  • тяжелая желтуха;

  • ототоксические препараты во время беременности.

Приобретенные:

  • инфекционные заболевания (менингит, корь, эпидемический паротит);

  • хроническая инфекция ушей;

  • экссудативные отиты. Экссудативный, или серозный, отит — это воспаление слизистой оболочки среднего уха с накоплением жидкости в барабанной полости, снижением слуха, часто при отсутствии болевого синдрома и целой барабанной перепонке. Заболевание чаще бывает у детей дошкольного возраста, реже — у школьников и взрослых;

  • травмы головы, уха;

  • ототоксические препараты;

  • чрезмерный шум — спортивные мероприятия, концерты, бары, персональные аудиоустройства, шумное производство;

  • возрастные изменения (старение).

Читайте также

Профессиональная тугоухость

Иногда человек глохнет из-за работы. Профессиональная тугоухость — это постепенное снижение остроты слуха, обусловленное длительным (многолетним) воздействием производственного шума, преимущественно высокочастного.

В России тугоухость занимает 3-е место среди профессиональных факторов риска и составляет 9-12% в структуре профессиональной патологии.

Шумоопасные производства: дерево и металлодобывающая промышленность, камнеобрабатывающая, ткацкое производство, машино-, авиа- и судостроение.

Шумоопасные профессии: горнорабочие, проходчики, шлифовщики, жестянщики, диджеи, звукорежиссеры.

Читайте также

Профилактика тугоухости: что делать, чтобы уберечь себя и детей от беды

  • Иммунизация детей (включая корь, менингит, краснуху, свинку);

  • иммунизация девочек-подростков и женщин детородного возраста против краснухи до наступления беременности;

  • совершенствование программ охраны здоровья матери и ребенка, содействие безопасным родам;

  • гигиена ушей;

  • уменьшение воздействия громких шумов (охранительный режим и индивидуальные средства защиты);

  • скрининг новорожденных;

  • инструментальная диагностика слуха и детей со средними отитами;

  • исключение приема ототоксичных препаратов.

Читайте также

Как можно предотвратить развитие тугоухости? Прежде всего важно знать факторы риска и избегать слишком большого шума. С наушниками лучше придерживаться правила 60/60: 60% от максимума громкости 60 минут в день. Держите уши в чистоте и соблюдайте здоровый образ жизни.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Диагностика