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Ученые Лозанны назвали признак Паркинсона, который появляется за 5 лет до типичных симптомов

Исследователи обнаружили характерный признак в поведении человека, который может дать основания подозревать у него скорое и быстрое развитие болезни Паркинсона.

4 июля 2023
ранние симптомы Паркинсон
Источник:
iStockphoto

Ученые университета Лозанны в Швейцарии сделали предупреждение после обнаружения нового раннего симптома болезни Паркинсона. Это тяжелое нейродегенеративное заболевание чаще всего проявляется замедленностью речи и движений, шаткостью походки и мышечным тремором.

Предупреждающий признак Паркинсона

Исследователи выяснили, что при развитии болезни Паркинсона у человека бывают так называемые «галлюцинации присутствия». То есть ему кажется, что в комнате кто-то есть — например, стоит за спиной или прячется за шторой, а предметы вокруг воспринимает в искаженном виде.

«Такие проявления встречаются у каждого третьего пациента с Паркинсоном, причем еще до того, как появляются очевидные симптомы болезни: начинают дрожать руки, а движения становятся скованными», — говорится в публикации ученых в журнале Nature Mental Health, пишет Mirror. 

Появление галлюцинаций — это прогностический признак более быстрого течения болезни Паркинсона.

«В течение первых пяти лет заболевания эти пациенты быстрее, чем с другой формой Паркинсона, столкнутся со снижением когнитивных функций: потерей памяти, ухудшением автоматических реакций», — отмечают ученые.

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Мнение эксперта

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Часто пациенты с болезнью Паркинсона и их родные не сообщают врачам о случающихся галлюцинациях, потому что многие уверены: симптомы этого заболевания — дрожащие руки и шаткая походка. Но на самом деле — нет, не только они», — комментирует выводы ученых из Швейцарии известный биолог, работающий в США, Анча Баранова.

По словам эксперта, форма Паркинсона с «галлюцинациями присутствия» имеет много общего с деменцией с тельцами Леви. Считается, что она — вторая после болезни Альцгеймера по частоте среди нейродегенеративных деменций.

При деменции с тельцами Леви человек сталкивается с расстройством памяти, которое выглядит как болезнь Альцгеймера, но позже развиваются другие отличительные симптомы, такие как проблемы с движением и галлюцинации.

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Другие ранние симптомы Паркинсона

«Доктор Питер» уже рассказывал о двух симптомах болезни Паркинсона, которые могут появиться за много лет до постановки диагноза.

Если человек начал страдать от потери слуха или эпилепсии, то в будущем это может спровоцировать развитие болезни Паркинсона. Причем разбег большой: между первой и второй медицинской историей может пройти 10 лет. Скажем, ваш родственник потерял слух в 50 лет (по разным причинам). Риски, что в 60 лет у него диагностируют болезнь Паркинсона, уже сильно возрастают.

Автор текста:Анна Майская
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