Ученые Лозанны назвали признак Паркинсона, который появляется за 5 лет до типичных симптомов

Если человек начал страдать от потери слуха или эпилепсии, то в будущем это может спровоцировать развитие болезни Паркинсона. Причем разбег большой: между первой и второй медицинской историей может пройти 10 лет. Скажем, ваш родственник потерял слух в 50 лет (по разным причинам). Риски, что в 60 лет у него диагностируют болезнь Паркинсона, уже сильно возрастают.