Врачи рассказали, как с помощью музыки увеличить размер мозга и улучшить память

Старея, люди постепенно теряют объем серого вещества. Оно располагается в областях мозга, контролирующих мышечную активность и сенсорное восприятие: зрение, слух, память, эмоции и речь. Проблемы с памятью у пожилых людей, как правило, связывают именно с этим.
Однако одним из способов борьбы с этим процессом может стать прослушивание музыки, но не пассивное, а активное. Об этом говорится в коллективном исследовании, результаты которого опубликованы в
Что происходит с мозгом
Потеря серого вещества приводит к деградации когнитивных способностей и нарушениями функций памяти. При этом истончение серого вещества происходит неравномерно по всему мозгу: некоторые области сокращаются быстрее. Причем активнее всего эти процессы идут до 70 лет, а вот по достижении этого возраста регресс замедляется.
На то, как сильно усохнет серое вещество к 70 годам, влияют самые разные факторы, от генетики и характера до образа жизни и повседневных привычек, которые могут оказывать нейропротекторный эффект.
Музыка как лекарство
В исследовании приняли участие 132 здоровых человека в возрасте от 62 до 78 лет. В течение года они обучались игре на музыкальных инструментах, например на фортепиано, их учили читать партитуру, импровизировать, исполнять известные произведения. Также на занятиях им рассказывали об истории музыки, музыкальных стилях, жанрах, учили анализировать известные произведения.
Каждую неделю испытуемые занимались по часу. Дома им поручали самостоятельно заниматься по полчаса в день пять дней в неделю.
По итогам эксперимента участникам сделали МРТ головного мозга, которое показало увеличение объема серого вещества и улучшение рабочей памяти в связи с этим. В заключение авторы порекомендовали пожилым людям регулярно заниматься музыкой, чтобы обезопасить себя от болезни Альцгеймера.