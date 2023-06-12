Врачи рассказали, как с помощью музыки увеличить размер мозга и улучшить память

В исследовании приняли участие 132 здоровых человека в возрасте от 62 до 78 лет. В течение года они обучались игре на музыкальных инструментах, например на фортепиано, их учили читать партитуру, импровизировать, исполнять известные произведения. Также на занятиях им рассказывали об истории музыки, музыкальных стилях, жанрах, учили анализировать известные произведения.