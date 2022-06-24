Восемь причин, почему горят уши — три из них очень опасны

Говорят, что если у вас горят уши — вас кто-то вспоминает недобрым словом. Конечно, это не более, чем шутка, но сам симптом может указывать на определенные проблемы в организме, которые стоит своевременно выявить.