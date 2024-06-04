Трансплантолог Николаев: «Отдать свою почку можно только родственнику. Остальное незаконно»

— Мне мой сын задал такой же вопрос. Вот как я попытался ему это объяснить. Мы пересадили человеку чужеродный орган. А чтобы организм думал, что это его орган, надеваем на него шапку-невидимку. И все, что мы делаем после операции, это следим, чтобы шапка-невидимка оставалась целой, чтобы она была достаточно мощной и человек смог жить с чужим органом.