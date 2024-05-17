После пересадки печени в НИИ Джанелидзе многодетный отец смог лично увидеть рождение пятого ребенка

Я расскажу про позитивный случай последних двух месяцев. Мы пересаживали печень мужчине 48 лет, отцу четверых детей, у которого жена была беременна пятым. Вот случилось так, что он заболел и нуждался в срочной трансплантации печени. К счастью, орган для него нашелся, мы сделали пересадку. И после трансплантации он присутствовал при родах своего пятого ребенка. Сейчас он счастливый многодетный отец, здоровый, заботится о своей семье.