Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

После пересадки печени в НИИ Джанелидзе многодетный отец смог лично увидеть рождение пятого ребенка

«Доктор Питер» продолжает рубрику «Вопрос эксперту». На этот раз на связи врач-трансплантолог. Он рассказал об одном из последних случаев из практики и не только.

17 мая 2024
трансплантация печени, почки
Источник:

iStockphoto

Трансплантация органов — пересадка их от одного человека другому — спасает жизни. Еще сто лет лет назад о таком и подумать было невозможно. А сейчас пересадка, например, почки, вполне обыденная история. Успешно пересаживают людям и печень, и даже сердце. Впервые же успешная трансплантация прошла в 1954 году.

На вопросы о пересадке органов «Доктору Питеру» ответил врач-трансплантолог НИИ им. Джанелидзе. Смотрите видео ниже.

Алексей Ананьев
Медицина

Трансплантолог, к.м.н., заведующий отделением трансплантологии НИИ им. Джанелидзе

Вопросы трансплантологу

  • При каких заболеваниях показана пересадка органа?

  • Пересадка при сопутствующих заболеваниях — это возможно?

  • Можно ли родить с пересаженной почкой или печенью?

  • Пересаженный орган надо менять?

Когда пересадка невозможна

Есть заболевания, при которых трансплантацию сделать невозможно. Это тяжелые болезни сердечно-сосудистой системы — например, патология клапана либо какие-то беды в коронарном русле.

Также не делают пересадку при тяжелом инфекционном процессе — ВИЧ-инфекции. Но если она компенсирована, вылечена, то не будет противопоказанием к трансплантации.

Пациенты, которые нуждаются в трансплантации почки или любого другого органа, нередко страдают и другими сопутствующими заболеваниями. И наша задача обеспечить возможность, подготовить пациента, компенсировать все его сопутствующие заболевания, чтобы успешно сделать ему трансплантацию.

Рожать с пересаженной почкой или печенью, конечно, можно. В этом у нас есть немалый опыт, даже свой маленький «детский садик», в котором есть дети, родившиеся у пациентов после трансплантации и печени, и почки.

Читайте также

Пересаженный орган надо менять?

Органы — это не запасная часть к автомобилям. Смысл пересадки не в факте выполненной операции. Как раз успех трансплантации заключается в том количестве времени, сколько этот орган у человек проработает. То есть мы должны сделать все, чтобы обеспечить как можно более долгую функцию пересаженного органа. Но в случае утраты этой функции, да, возможна повторная трансплантация.

Читайте также

Будет жить!

Я расскажу про позитивный случай последних двух месяцев. Мы пересаживали печень мужчине 48 лет, отцу четверых детей, у которого жена была беременна пятым. Вот случилось так, что он заболел и нуждался в срочной трансплантации печени. К счастью, орган для него нашелся, мы сделали пересадку. И после трансплантации он присутствовал при родах своего пятого ребенка. Сейчас он счастливый многодетный отец, здоровый, заботится о своей семье.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Хирургия