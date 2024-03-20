В Бурятии у двухлетнего ребенка разрушилась печень после лечения жаропонижающими

Ранее врач-педиатр предупреждал, что детям до 15 лет ни в коем случае нельзя давать аспирин в качестве жаропонижающего средства. Это связано с риском возникновения синдрома Рейе. «Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — предупреждает педиатр.