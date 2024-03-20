В Бурятии у двухлетнего ребенка разрушилась печень после лечения жаропонижающими

Врачи Закаменской районной больницы Бурятии на днях спасали двухлетнего малыша. Ребенка доставили в больницу вертолетом в тяжелейшем состоянии. Оказывается, мальчика «залечили» собственные родители.
Беспрецедентный случай
О тяжелейшем случае рассказал главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев. В стационар санавиацией из одного районного города доставили ребенка в возрасте 2 лет 9 месяцев. Диагноз — сильнейшее отравление парацетамолом. Состояние малыша было крайне тяжелым. Мальчика сразу же отправили в реанимацию.
«При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень разрушалась на глазах», —
Как оказалось, причина такого состояния ребенка — в ошибке родителей. Они давали малышу два дня подряд дозировку лекарства, почти в полтора раза превышающую норму.
Максимальная дозировка парацетамола составляет 140 мг на 1 кг веса ребенка. А малышу из Бурятии давали 200 мг/кг в течение двух дней.
Фатальные последствия
Единственное, что может спасти жизнь ребенка теперь — трансплантация печени. Пересадкой займутся специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова.
«Ребенка экстренно отправят в федеральный медцентр отдельным санбортом Федерального центра медицины катастроф», — рассказали врачи.
Медики вновь и вновь предупреждают: уважаемые родители, бабушки и дедушки, будьте внимательны! Передозировка лекарственного препарата может привести к фатальным последствиям!
Добавим, что парацетамол с осторожностью стоит принимать и взрослым. Доказано, что популярный препарат от боли и жара способен вызывать проблемы с концентрацией внимания и памятью, провоцировать запоры, резкие перепады настроения и даже внезапную агрессию.
Есть данные, что парацетамол может увеличивать риск развития заболеваний сердца и инсульта у гипертоников. Подробнее об исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ.
Врачи настоятельно рекомендуют не употреблять больше 1-2 таблеток, если вы заболели. Лекарство может разрушить здоровье и психику.
Аспирин нельзя!
Ранее врач-педиатр предупреждал, что детям до 15 лет ни в коем случае нельзя давать аспирин в качестве жаропонижающего средства. Это связано с риском возникновения синдрома Рейе. «Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — предупреждает педиатр.