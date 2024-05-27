«Есть три проблемы»: трансплантолог Николаев рассказал, когда люди смогут жить с органами животных

При этом, убрав гены свиньи, генные инженеры могут вставить в геном человеческие гены, что сейчас и делается. Однако не все так просто. Соседние гены, от которых оторвали эти, начинают вести себя иначе. Нарушается еще одна цепочка, и гены приходится снова менять, а их, напоминаю, 25 тысяч. Убирают один ген — и комбинация других генов дает новую реакцию.