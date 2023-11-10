Медицинский прорыв: проведена первая в мире полная трансплантация глаза

Решение о пересадке целого глаза было принято как вызов. До этого такого еще в мире не делали. Экспериментировали только на животных и даже добивались определенных успехов. От донора Аарону пересадили целый донорский левый глаз, включая окружающие его орбитальные кости, ткани, а также зрительный нерв. Операция длилась 21 чаc и прошла успешно. Хирурги объединили донорский глаз со взрослыми стволовыми клетками, полученными из донорского костного мозга.