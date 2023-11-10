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Медицинский прорыв: проведена первая в мире полная трансплантация глаза

В Нью-Йорке 46-летнему мужчине пересадили левый глаз от донора. Правда, видеть пока он не может, но надежда есть. Операцию назвали прорывом в медицине.

10 ноября 2023
операция пересадка глаза

Операция длилась около 21 часа, в ней участвовала команда более чем из 140 хирургов, медсестер и других медицинских работников под руководством доктора Эдуардо Д. Родригеса

Источник:

сайт Нью-Йоркского университета в Лангоне

Мужчине, пострадавшему после сильнейшего удара током, команда хирургов из Нью-Йоркского университета в Лангоне провела первую в мире пересадку целого глаза. Эксперты называют ее прорывом в медицине, но будет ли видеть пациент хоть что-то новым донорским глазом, пока неизвестно.

Мужчина, которому пересадили глаз, — 46-летний электромонтер Аарон Джеймс из штата Арканзас, сообщается на сайте университета. Он получил сильнейший удар током напряжением в 7200 вольт. Его лицо случайно коснулось провода под напряжением. Травмы были тяжелейшими: Аарон Джеймс лишился руки и части лица и уже перенес несколько операций.

Прорыв в медицине

Решение о пересадке целого глаза было принято как вызов. До этого такого еще в мире не делали. Экспериментировали только на животных и даже добивались определенных успехов. От донора Аарону пересадили целый донорский левый глаз, включая окружающие его орбитальные кости, ткани, а также зрительный нерв. Операция длилась 21 чаc и прошла успешно. Хирурги объединили донорский глаз со взрослыми стволовыми клетками, полученными из донорского костного мозга.

Левый глаз у Аарона теперь выглядит как здоровый, он снабжается кровью, фоторецепторы генерируют электрические сигналы, правда, пока видеть им мужчина не может, хотя с момента операции прошло довольно много времени. Правда, у медиков еще есть надежда, что орган будет функционировать.

Коллеги нью-йоркских трансплантологов признают, что операция по пересадке целого глаза — настоящий прорыв в медицине.

«Трансплантация человеческого глаза в Нью-Йоркском университете в Лангоне — это настоящий поворотный момент. Она дает шансы многим людям, потерявшим возможность видеть, — заявил Дэниел Пелаез из Университета Майами, сообщает SciencAlert со ссылкой на AFP.

Медицинский прорыв: проведена первая в мире полная трансплантация глаза

Аарон с хирургом Эдуардо Родригесом, проводившим операцию

Источник:
NYU Langone Health
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Шанс на полноценную жизнь

Сам Аарон, который смог выжить после тяжелейшей травмы, перенес несколько операций по восстановлению лица и трансплантацию, говорит, что счастлив, даже если не сможет видеть обоими глазами.

«После того как надо мной поколдовали хирурги, я снова могу чувствовать запахи, могу есть, могу впервые за полтора года поцеловать свою жену, — сказал он. — Даже если донорский глаз не будет видеть, возможно, эта операция станет базой для дальнейших медицинских экспериментов. Она позволила врачам многому научиться».

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Добавим, современные российские медики для лечения серьезных травм глаз порой прибегают к нестандартным для неспециалиста решениям. Это помогает максимально сохранить здоровье пациента и качество его жизни. Ранее «Доктор Питер» рассказывал о необычных методах, которые применяют на практике врачи-офтальмологи ВМА им. Кирова.

Автор текста:Анна Майская
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