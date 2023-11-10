Медицинский прорыв: проведена первая в мире полная трансплантация глаза

Мужчине, пострадавшему после сильнейшего удара током, команда хирургов из Нью-Йоркского университета в Лангоне провела первую в мире пересадку целого глаза. Эксперты называют ее прорывом в медицине, но будет ли видеть пациент хоть что-то новым донорским глазом, пока неизвестно.
Мужчина, которому пересадили глаз, — 46-летний электромонтер Аарон Джеймс из штата Арканзас, сообщается на
Прорыв в медицине
Решение о пересадке целого глаза было принято как вызов. До этого такого еще в мире не делали. Экспериментировали только на животных и даже добивались определенных успехов. От донора Аарону пересадили целый донорский левый глаз, включая окружающие его орбитальные кости, ткани, а также зрительный нерв. Операция длилась 21 чаc и прошла успешно. Хирурги объединили донорский глаз со взрослыми стволовыми клетками, полученными из донорского костного мозга.
Левый глаз у Аарона теперь выглядит как здоровый, он снабжается кровью, фоторецепторы генерируют электрические сигналы, правда, пока видеть им мужчина не может, хотя с момента операции прошло довольно много времени. Правда, у медиков еще есть надежда, что орган будет функционировать.
Коллеги нью-йоркских трансплантологов признают, что операция по пересадке целого глаза — настоящий прорыв в медицине.
«Трансплантация человеческого глаза в Нью-Йоркском университете в Лангоне — это настоящий поворотный момент. Она дает шансы многим людям, потерявшим возможность видеть, — заявил Дэниел Пелаез из Университета Майами,
Шанс на полноценную жизнь
Сам Аарон, который смог выжить после тяжелейшей травмы, перенес несколько операций по восстановлению лица и трансплантацию, говорит, что счастлив, даже если не сможет видеть обоими глазами.
«После того как надо мной поколдовали хирурги, я снова могу чувствовать запахи, могу есть, могу впервые за полтора года поцеловать свою жену, — сказал он. — Даже если донорский глаз не будет видеть, возможно, эта операция станет базой для дальнейших медицинских экспериментов. Она позволила врачам многому научиться».
Добавим, современные российские медики для лечения серьезных травм глаз порой прибегают к нестандартным для неспециалиста решениям. Это помогает максимально сохранить здоровье пациента и качество его жизни. Ранее «Доктор Питер» рассказывал о необычных методах, которые применяют на практике врачи-офтальмологи ВМА им. Кирова.