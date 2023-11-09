Британская пара умерла в отеле Хургады после обработки номера от клопов

Трагедия случилась 21 августа 2018 года. Накануне вечером Куперы с дочерью Келли и тремя внуками ушли на ужин в ресторан отеля. Позже, когда семья вернулась, 12-летняя внучка Молли, которая спала в комнате с бабушкой и дедушкой, заметила странный «дрожжевой запах». В час ночь Джон Купер отвел девочку в комнату ее мамы, которая жила на верхнем этаже. Сказал, что Молли чувствует себя немного нехорошо.