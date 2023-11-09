Британская пара умерла в отеле Хургады после обработки номера от клопов

«Прекрасное качество обслуживания!», «Отличный отель для отдыха с детьми», «Приезжаю уже третий раз», — пишут восторженные отзывы о пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде туристы. Люди и не догадываются, что здесь пять лет назад погибла семейная пара. Причем точную причину их смерти узнали только сейчас.
Дело сдвинулось с мертвой точки накануне.
«После более 5 лет ожидания, наконец-то, настало время. Завтра начнется дознание. Надеюсь получить ответы, которые заслуживает наша семья», — написала в соцсетях Келли Ормерод, потерявшая за одну ночь мать и отца.
Джон и Сьюзан Купер отдыхали в этом отеле уже не в первый раз. Оба в хорошей форме — на здоровье не жаловались. 69-летний Джон был строителем, его 63-летняя супруга работала в турагентстве. Загорелые и счастливые — такими они предстали на своих последних фотографиях.
Трагедия случилась 21 августа 2018 года. Накануне вечером Куперы с дочерью Келли и тремя внуками ушли на ужин в ресторан отеля. Позже, когда семья вернулась, 12-летняя внучка Молли, которая спала в комнате с бабушкой и дедушкой, заметила странный «дрожжевой запах». В час ночь Джон Купер отвел девочку в комнату ее мамы, которая жила на верхнем этаже. Сказал, что Молли чувствует себя немного нехорошо.
А на следующее утро Джон и Сьюзан не пришли на завтрак. Келли зашла к родителям и обнаружила их в ужасном состоянии. Джона рвало, он морщил лицо от боли и едва ли держался на ногах.
«Открыл мне дверь и буквально рухнул на угол кровати», — вспоминала на суде Келли.
В это время Сьюзан лежала на кровати и стонала. Рвота была в ее волосах и по всей комнате. При этом Келли почувствовала в номере странный «тяжелый» запах.
Куперам вызвали двух врачей, но состояние Джона и Сьюзан продолжало ухудшаться. В какой-то момент мужчина начал задыхаться. До сих пор перед глазами Келли страшный взгляд отца — пристальный, остекленевший…
Реанимация не помогла — Джон умер на полу гостиничного номера. Его жену увезли в больницу. Миссис Купер была в бреду, состояние ухудшалось. Спасти ее не удалось — женщина скончалась спустя несколько часов.
Египетские чиновники тут же заявили, что туристы умерли естественной смертью. Спустя время среди версий появились острая кишечная инфекция и отравление угарным газом. Однако дочери Куперов не давал покоя тот странный запах, который она почуяла в номере родителей.
И вот спустя пять лет стала известна точная причина гибели туристов — они отравились химикатами, которыми обрабатывали соседний номер. Средство для борьбы с вредителями «Лямбда» входит в группу химических веществ, известных как пиретроиды, которые могут быть токсичными для человека при вдыхании в больших концентрациях.
Немец Доминик Биби рассказал, что отдыхал с семьей в том же отеле. Его теща жила по соседству с Куперами.
«Войдя в номер, я сразу почувствовал странный запах, похожий на запах плесени или сырости, — рассказывал на суде Доминик. — Когда проверили кровать, нашли там много клопов».
В номер пришли уборщица и администратор. Извинившись, они пересилили тещу Доминика в комнату дальше по коридору. А спустя несколько часов турист увидел человека с канистрой и распылителем, который заходил в номер с клопами. Через некоторое время мужчина с канистрой вышел, а дверь в комнату запечатал малярной лентой.
Доминик также вспомнил, что в тот день в отеле отключили кондиционеры — уборщик рассказал ему, что проводится техническое обслуживание системы. Однако Куперы через несколько часов после обработки включали кондиционер — впервые за все время отдыха.