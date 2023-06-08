Инфекционист Поздняков назвал единственный верный признак, что у вас глисты

«Если мы говорим про обнаружение в кале, то до недавнего времени единственным методом обнаружения частей паразитов либо яиц оставалась микроскопия. Все возможные исследования кала — на яйца гельминтов, кал по Като, Фюллеборну или Parasep — отличались только подготовкой и той средой, в которой этот кал транспортировался и готовился для микроскопии. Принцип один и тот же: взять кал, быстро привезти в лабораторию и посмотреть его под микроскопом. В любом случае — это исключительно ручная методика, глазозависимая, зависящая от правильной пробоподготовки, правильного сбора материала и квалификации специалиста, который будет смотреть в микроскоп», — объясняет врач-инфекционист.