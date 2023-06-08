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Инфекционист Поздняков назвал единственный верный признак, что у вас глисты

Считается, что летом риск заражения паразитами повышается. Дело в том, что большая их часть обитает в почве, с которой в это время года люди чаще всего контактируют. Однако быстро распознать у себя «чужого» не так-то просто.

8 июня 20231
глисты симптомы
Источник:
IStockphoto

На самом деле паразитарных инвазий много. Разных гельминтов можно подхватить и через грязные руки, и после употребления плохо прожаренного мяса (тех же сырых шашлыков), от зараженной рыбы и даже после укуса комара. При этом в организме человека паразиты могут жить не только в ЖКТ, они могут поселиться, например, в мышцах, тканях легких или других органах. Именно поэтому вовремя обнаружить у себя «чужого» нелегко — симптомы бывают разные и часто неспецифичные.

Как рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, к общим симптомам заражения паразитами, обитающими в ЖКТ, относятся:

  • слабость;

  • снижение аппетита;

  • вялость;

  • изменения кожи;

  • потеря веса;

  • боли в животе.

Андрей Поздняков
Инфекционные болезни

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук

«Действительно, паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими симптомами, характерными только для них. Исключение составляет, пожалуй, только перианальный зуд при энтеробиозе — инфекционном заболевании, вызываемом червями острицами. Это очень характерный симптом для этого паразитоза, так как при расчесывании кожи перианальной области под ногти попадают яйца остриц, при попадании рук в рот заглатываемые повторно, — возникает аутоинвазия», — рассказал Андрей Поздняков.

В то же время есть гельминты, которые не любят пищеварительный тракт, а выбирают другие локации в организме. В таких случаях симптомы могут быть характерны для поражения какого-то конкретного органа.

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Чем опасны глисты

Речь не просто о дискомфорте, дефиците важных витаминов-микроэлементов или временных проблемах с пищеварением. По словам врача, любая паразитарная инвазия чревата последствиями, иногда весьма серьезными, вплоть до жизнеугрожающих состояний.

  • Клубок аскарид, если их было проглочено много и они размножились в кишечнике, может вызвать воспаление аппендикса или кишечную непроходимость, что может потребовать операции.

  • Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, в частности рака желчных путей (холангиокарцинома) — опасного онкообразования, которое часто заканчивается фатальным исходом.

  • Цепни могут приводить к тяжелым анемиям, выраженному дефициту железа и других микроэлементов, витаминов, вызывая кахексию, то есть человек истощается на глазах.

«Поэтому тяжесть любой паразитарной инвазии зависит от массивности паразитов и своевременности их выявления», — уточнил инфекционист.

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Как обнаружить паразита

Для диагностики заражения паразитами используются разные методы. Андрей Поздняков перечислил три самых частых.

1. Общий анализ крови

На паразитарные инвазии, которые действительно дают выраженные симптомы, с высокой долей вероятности может указывать повышение уровня эозинофилов в общем анализе крови.

Эозинофилия в ОАК вместе с неспецифическими симптомами — повод заподозрить паразитоз и пройти дополнительное обследование. Но сама по себе эозинофилия не всегда может быть связана с гельминтами, особенно если в анализе не сильно выражена.

2. Анализ кала под микроскопом

Так как большая часть паразитов живет в ЖКТ, они выделяют с калом либо так называемые членики, либо яйца. Их можно увидеть под микроскопом.

«Если мы говорим про обнаружение в кале, то до недавнего времени единственным методом обнаружения частей паразитов либо яиц оставалась микроскопия. Все возможные исследования кала — на яйца гельминтов, кал по Като, Фюллеборну или Parasep — отличались только подготовкой и той средой, в которой этот кал транспортировался и готовился для микроскопии. Принцип один и тот же: взять кал, быстро привезти в лабораторию и посмотреть его под микроскопом. В любом случае — это исключительно ручная методика, глазозависимая, зависящая от правильной пробоподготовки, правильного сбора материала и квалификации специалиста, который будет смотреть в микроскоп», — объясняет врач-инфекционист.

Для получения корректного результата нужен в том числе правильный сбор биоматериала. Делают это 3-5 раз с интервалом 3-5 дней, так как паразиты выделяют яйца определенными циклами и обнаружить их в образце кала можно не всегда.

3. Анализ кала методом ПЦР

В этом случае лаборатория будет искать в образце биоматериала ДНК паразита.

«Подразумевается, что каждый паразит имеет уникальную ДНК, ее и будет обнаруживать методика ПЦР при условии, что она там присутствует, — это самое важное понимание для успешной диагностики. Если мы определяем методом ПЦР нормальную флору (например, колонофлор, когда мы смотрим флору кишечника), она есть всегда, вопрос, в каком количестве и соотношении. Паразиты в организме могут быть, а могут и не быть», — объясняет специалист.

Однако регулярно и на всякий случай проверяться на паразитов, по словам Андрея Позднякова, смысла нет. Делать это стоит, если что-то начало беспокоить, появились подозрительные симптомы или повысился уровень эозинофилов в крови.

Автор текста:Анастасия Романова
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