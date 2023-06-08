Инфекционист Поздняков назвал единственный верный признак, что у вас глисты

На самом деле паразитарных инвазий много. Разных гельминтов можно подхватить и через грязные руки, и после употребления плохо прожаренного мяса (тех же сырых шашлыков), от зараженной рыбы и даже после укуса комара. При этом в организме человека паразиты могут жить не только в ЖКТ, они могут поселиться, например, в мышцах, тканях легких или других органах. Именно поэтому вовремя обнаружить у себя «чужого» нелегко — симптомы бывают разные и часто неспецифичные.
Как рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, к общим симптомам заражения паразитами, обитающими в ЖКТ, относятся:
слабость;
снижение аппетита;
вялость;
изменения кожи;
потеря веса;
боли в животе.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук
«Действительно, паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими симптомами, характерными только для них. Исключение составляет, пожалуй, только перианальный зуд при энтеробиозе — инфекционном заболевании, вызываемом червями острицами. Это очень характерный симптом для этого паразитоза, так как при расчесывании кожи перианальной области под ногти попадают яйца остриц, при попадании рук в рот заглатываемые повторно, — возникает аутоинвазия», — рассказал Андрей Поздняков.
В то же время есть гельминты, которые не любят пищеварительный тракт, а выбирают другие локации в организме. В таких случаях симптомы могут быть характерны для поражения какого-то конкретного органа.
Чем опасны глисты
Речь не просто о дискомфорте, дефиците важных витаминов-микроэлементов или временных проблемах с пищеварением. По словам врача, любая паразитарная инвазия чревата последствиями, иногда весьма серьезными, вплоть до жизнеугрожающих состояний.
Клубок аскарид, если их было проглочено много и они размножились в кишечнике, может вызвать воспаление аппендикса или кишечную непроходимость, что может потребовать операции.
Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, в частности рака желчных путей (холангиокарцинома) — опасного онкообразования, которое часто заканчивается фатальным исходом.
Цепни могут приводить к тяжелым анемиям, выраженному дефициту железа и других микроэлементов, витаминов, вызывая кахексию, то есть человек истощается на глазах.
«Поэтому тяжесть любой паразитарной инвазии зависит от массивности паразитов и своевременности их выявления», — уточнил инфекционист.
Как обнаружить паразита
Для диагностики заражения паразитами используются разные методы. Андрей Поздняков перечислил три самых частых.
1. Общий анализ крови
На паразитарные инвазии, которые действительно дают выраженные симптомы, с высокой долей вероятности может указывать повышение уровня эозинофилов в общем анализе крови.
Эозинофилия в ОАК вместе с неспецифическими симптомами — повод заподозрить паразитоз и пройти дополнительное обследование. Но сама по себе эозинофилия не всегда может быть связана с гельминтами, особенно если в анализе не сильно выражена.
2. Анализ кала под микроскопом
Так как большая часть паразитов живет в ЖКТ, они выделяют с калом либо так называемые членики, либо яйца. Их можно увидеть под микроскопом.
«Если мы говорим про обнаружение в кале, то до недавнего времени единственным методом обнаружения частей паразитов либо яиц оставалась микроскопия. Все возможные исследования кала — на яйца гельминтов, кал по Като, Фюллеборну или Parasep — отличались только подготовкой и той средой, в которой этот кал транспортировался и готовился для микроскопии. Принцип один и тот же: взять кал, быстро привезти в лабораторию и посмотреть его под микроскопом. В любом случае — это исключительно ручная методика, глазозависимая, зависящая от правильной пробоподготовки, правильного сбора материала и квалификации специалиста, который будет смотреть в микроскоп», — объясняет врач-инфекционист.
Для получения корректного результата нужен в том числе правильный сбор биоматериала. Делают это 3-5 раз с интервалом 3-5 дней, так как паразиты выделяют яйца определенными циклами и обнаружить их в образце кала можно не всегда.
3. Анализ кала методом ПЦР
В этом случае лаборатория будет искать в образце биоматериала ДНК паразита.
«Подразумевается, что каждый паразит имеет уникальную ДНК, ее и будет обнаруживать методика ПЦР при условии, что она там присутствует, — это самое важное понимание для успешной диагностики. Если мы определяем методом ПЦР нормальную флору (например, колонофлор, когда мы смотрим флору кишечника), она есть всегда, вопрос, в каком количестве и соотношении. Паразиты в организме могут быть, а могут и не быть», — объясняет специалист.
Однако регулярно и на всякий случай проверяться на паразитов, по словам Андрея Позднякова, смысла нет. Делать это стоит, если что-то начало беспокоить, появились подозрительные симптомы или повысился уровень эозинофилов в крови.