Думали, что жировик: после укуса комара у омички под кожей вырос 15-сантиметровый паразит

По данным Роспотребнадзора, в России каждый год регистрируют 300-500 случаев заражения дирофиляриозом.

При этом, чтобы заразиться такой паразитарной инфекцией, вовсе не обязательно ехать за границу — например, в Египет, Турцию, Вьетнам или Таиланд. Ее возбудители обитают и в России: в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму. Были случаи и на территории Омской области.