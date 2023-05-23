Думали, что жировик: после укуса комара у омички под кожей вырос 15-сантиметровый паразит

Жительница Омска обратила внимание на уплотнение на боку, когда оно увеличилось в размерах, покраснело и появились тянущие боли. Только тогда женщина пришла в поликлинику Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Как рассказали в ЗСМЦ, сначала врачи заподозрили доброкачественное новообразование и решили провести несложную операцию по его удалению амбулаторно.
Врач-хирург высшей категории, заведующая отделением амбулаторной хирургии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России
«Мы предположили, что это атерома, простыми словами — жировик. Пошли на эту операцию, чтобы вскрыть нагноившуюся атерому, но в результате увидели паразита длиной примерно 15 сантиметров. После консультации с эпидемиологом отправили паразита на идентификацию в лабораторию, где был подтвержден диагноз — дирофиляриоз», —
По данным Роспотребнадзора, в России каждый год регистрируют 300-500 случаев заражения дирофиляриозом.
При этом, чтобы заразиться такой паразитарной инфекцией, вовсе не обязательно ехать за границу — например, в Египет, Турцию, Вьетнам или Таиланд. Ее возбудители обитают и в России: в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму. Были случаи и на территории Омской области.
По словам хирурга, похожий случай у врачей был в 2020 году. Тогда у мужчины после отдыха в Турции появилось новообразование в височной части головы.
«Комар, зараженный личинками дирофилярии, откладывает личинку в подкожно-жировой клетчатке во время укуса. Чаще всего это боковые поверхности живота, спина, бедра и веки. Через какое-то время вырастает взрослая особь. Лечения, кроме хирургического, никакого нет», — добавила Элина Гафантулина.
Чтобы обезопасить себя и близких от этой инфекции, врачи советуют пользоваться летом репеллентами — средствами для отпугивания комаров.
Другие случаи
В мае курганские врачи спасли 60-летнего жителя Омской области, который жаловался на слабость в ногах и потерю чувствительности части тела. А на спине у него выросло непонятное образование. Выяснилось, что причина в эхинококкозе (болезнь вызывают попавшие в организм личинки ленточных червей рода Echinococcus): в позвоночнике мужчины поселились черви. По словам самого пациента, факторов заражения гельминтами у него достаточно: он занимается животноводством.
В апреле стало известно о жителе Уфы, который вырастил в кишечнике червя длиной в 120 сантиметров. По словам врачей, бычий цепень рос в теле 58-летнего мужчины в течение нескольких лет. Как предупредили специалисты, такого «чужого» легко получить вместе с плохо прожаренным мясом.
А в феврале в Подмосковье врачи достали 10-сантиметрового мертвого червя из щеки мужчины. Там он поселился после укуса комара и, по словам медиков, находился минимум несколько месяцев. Мужчине тоже поставили диагноз «дирофиляриоз».
Примерно тогда же к подмосковным врачам попала и 69-летняя женщина, у нее из левого глаза извлекли экзотического паразита длиной около 2 сантиметров. Как рассказывала пострадавшая, на даче ее укусило в глаз какое-то насекомое.