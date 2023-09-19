Пересадка уха и оболочки плода: врачи ВМА рассказали о необычных способах лечения ожогов глаз

Лечение ожогов — всегда непростая задача. Врачи стараются не только помочь человеку восстановиться физически, но и добиться эстетически приемлемого результата.
Особенно непросто в этом плане работать с глазами: от их состояния во многом зависит качество жизни пациента, к тому же этот уязвимый орган всегда на виду.
В рамках Всероссийской научной юбилейной конференции, посвященной 205-летию со дня основания кафедры офтальмологии имени профессора Вениамина Волкова, петербургские медики рассказали о современных способах лечения ожогов глаз.
Профессор кафедры офтальмологии ВМА им. Кирова, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.
Как отметил профессор кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Чурашов, слишком тяжелые ожоги глаз, к счастью, на практике встречаются не так часто. В клинику кафедры за год в среднем обращаются 3-4 пациента с такой проблемой. Однако трудно переоценить последствия, которые могут быть у таких ожогов, если не оказать помощь вовремя. Это и проблемы с общением и выполнением самых простых бытовых задач, и огромный профессиональный урон.
Статистика
Частота поражения глаз при обширных ожогах тела достигает 20-25% случаев. Это от 6,1% до 38,4% от всех травм глаз. При этом львиная доля, около 60-70% приходится на химические ожоги. 8-13% получивших ожог глаза становятся в результате травмы инвалидами первой степени. У 8,3-50,4% пострадавших из-за ожога наступает слепота. В 1,7-17% случаев человек теряет глаз из-за ожога.
Очень часто травмы такого типа получают на работе — на производственные травмы приходится около 50% случаев.
Первая помощь
Во многом успех хирургического лечения зависит от того, насколько правильно была оказана первая неотложная помощь при ожоге. Поэтому некоторые правила важно знать не только врачам-офтальмологам.
При термическом ожоге для охлаждения поврежденных тканей нужно как можно скорее промыть глаза водой или физиологическим раствором. Медики также проводят биомикроскопию поверхности глаза и убирают остатки обжигающего агента.
При химическом ожоге глаз также нужно как можно скорее промыть. Есть правило: любое предшествующее промывание глаз офтальмолог должен посчитать априори недостаточным — и повторить процедуру. Разговаривать с пациентом нужно уже после этого. Проводить промывание врач должен в условиях двойного выворота верхнего века.
Спасти и сохранить
Уже перед врачом-хирургом в первую очередь стоят следующие задачи:
Освобождение поверхности обожженного глаза от мертвых, неспособных к восстановлению тканей;
Профилактика нарушений и восстановление кровоснабжения тканей;
Предотвращение инфекций или их лечение;
Восстановление целостности глаза и кожи;
Достижение оптимального функционального и эстетического результата.
Врачи стараются максимально восстановить качество жизни пострадавшего.
Для самых тяжелых случаев
Только в самых тяжелых случаях врачи прибегают к некрэктомии — удалению тканей. Удаляют, как правило, только явно нежизнеспособные, серые ткани глазной поверхности — эпителий роговицы, конъюнктиву, тенонову оболочку.
Эта процедура также помогает избавиться от частичек обжигающего агента, если он уже успел попасть вглубь тканей. Проводят ее только через 2-3 дня после ожога.
Еще одна операция, которую современные медики используют при ожоге глаз — тенонопластика. Это процедура, при которой теноновую оболочку глаза мобилизуют, как бы «подтягивают» в определенном направлении, а потом подшивают.
Делают это для того, чтобы восстановить кровообращение переднего отрезка глаза. Тенонопластика бывает нескольких видов: секторальная, циркулярная (когда оболочку фиксируют по краям лимба роговицы) и тотальная (когда лоскуты сшивают над глазным яблоком «край в край»).
Зашивание век
В некоторых случаях для лечения врачам приходится полностью или частично закрывать глазную щель. Для этого медики временно или на постоянной основе сшивают веки — и эта операция называется блефарорафия.
Существует простая блефарорафия, при которой веки просто сшивают с применением провизорного шва. Ее используют при не поддающейся лечению персистирующей эрозии роговицы, особенно при дефиците увлажнения глаза и при неполном смыкании век.
Есть также анкилозирующая блефарорафия — это сращивание свободных краев век. Ее проводят после обширной некроэктомии или тенонопластики, а также при тяжелых и особо тяжелых ожогах кожи век и в ходе операции устранения рубцового выворота или укорочения век.
Пересадка оболочки плода
Еще один современный метод лечения в клинике — использование амниотической мембраны — оболочки плода. Врачи применяют трансплантацию нативной (то есть не измененной), консервированной, криоконсервированной, лиофилизированной (то есть замороженной, а затем помещенной в вакуумную камеру) амниотической мембраны.
При свежих ожогах средней тяжести и тяжелых проводят временное покрытие глаза амнионом в роли биологического бандажа. Проводить процедуру можно не один раз, однако делают это через 3-4 дня после ожога при медленном заживлении раны. Процедура позволяет предотвратить фиброз и поддерживает возможно сохранившиеся стволовые клетки эпителия роговицы, которые в ходе заживления при воспалении могут погибнуть.
Эту же процедуру используют при персистирующей эрозии роговицы, но в этом случае речь идет уже не о сохранении стволовых клеток, а о защите от изъявления.
При тяжелых ожогах амнион пересаживают на лишенную эпителия роговицу в качестве субстрата для нарастания новых клеток.
Пересадка хрящей и губы
К сожалению, иногда при лечении ожогов глаз возникают осложнения: это может быть рубцовая деформация век, персистирующие дефекты оболочек глазного яблока, вторичная глаукома, набухающая катаракта. Зачастую причиной осложнений может стать именно неадекватная хирургия при оказании неотложной помощи.
Для лечения этих осложнений врачи часто прибегают к оригинальным на взгляд обычного человека решениям. Например, при тяжелом синдроме «сухого глаза» проводят пересадку малых слюнных желез из нижней губы. Слизистую рта используют и при рубцовом завороте ресниц или век — ее пересаживают в межреберное пространство век. При отсутствии ресниц волоски берут с брови. А реконструкцию век, роговицы и конъюнктивальных сводов могут проводить хрящом с собственной ушной раковины человека.