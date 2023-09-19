Пересадка уха и оболочки плода: врачи ВМА рассказали о необычных способах лечения ожогов глаз

Статистика

Частота поражения глаз при обширных ожогах тела достигает 20-25% случаев. Это от 6,1% до 38,4% от всех травм глаз. При этом львиная доля, около 60-70% приходится на химические ожоги. 8-13% получивших ожог глаза становятся в результате травмы инвалидами первой степени. У 8,3-50,4% пострадавших из-за ожога наступает слепота. В 1,7-17% случаев человек теряет глаз из-за ожога.

Очень часто травмы такого типа получают на работе — на производственные травмы приходится около 50% случаев.