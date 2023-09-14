Редкий вид рака удалось диагностировать у 11-месячной девочки из-за пятна на зрачке

При ретинобластоме опухоль вырастает в сетчатке глаза (на медицинском языке сетчатка называется «ретина»). Встречается она почти всегда только у детей, обычно раннего возраста, до 5 лет. Заболевание считается редким: в России ежегодно выявляется 120-150 новых случаев. Пока врачи не могут точно сказать, по каким конкретным причинам появляется эта болезнь. Опухоль носит злокачественный характер и может быть очень опасной для ребенка.