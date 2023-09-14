Редкий вид рака удалось диагностировать у 11-месячной девочки из-за пятна на зрачке

К сожалению, рак не щадит даже детей. У 11-месячной Эви Прайор из Англии нашли очень редкий вид онкологии — ретинобластому. Вычислить болезнь помогла мама девочки, которая заметила в глазу ребенка «белое кольцо» и «мутность».
Увидев тревожные симптомы, женщина поспешила записаться на прием к терапевту, а тот уже направил девочку на дальнейшее обследование. После нескольких месяцев лечения у Эви наступила ремиссия, однако ее мать все равно очень встревожена: рак может вернуться.
При ретинобластоме опухоль вырастает в сетчатке глаза (на медицинском языке сетчатка называется «ретина»). Встречается она почти всегда только у детей, обычно раннего возраста, до 5 лет. Заболевание считается редким: в России ежегодно выявляется 120-150 новых случаев. Пока врачи не могут точно сказать, по каким конкретным причинам появляется эта болезнь. Опухоль носит злокачественный характер и может быть очень опасной для ребенка.
Тест на отражение
Во время приема у врача в начале 2023 года Эви прошла тест на отражение. Врач проверил, есть ли у нее в глазах белое, желтое или черное отражение. Эти симптомы могут сигнализировать о болезни.
После этого девочку направили к офтальмологу, а потом — на диагностическую операцию. Последняя процедура позволила подтвердить диагноз: ретинобластома на поздней стадии. Болезнь успела поглотить три четверти глаза Эви.
Белое свечение или отражение в центре зрачка — наиболее распространенные симптомы недуга. Другие признаки могут включать косоглазие, изменение цвета радужной оболочки и отек вокруг глаза. Примерно у 63% болезнь диагностируется только на одном глазу.
Мама Эви признается: новость о раке у ребенка сломала ее. Женщина не хотела ни с кем говорить, не ела и не спала от беспокойства. Долгое время родные девочки надеялись, что диагноз ошибочен и они имеют дело с катарактой или другой доброкачественной болезнью.
Хороший прогноз
В итоге малышке пришлось пройти через шесть изнурительных курсов внутриартериальной химиотерапии. Несмотря на то что врачи считали, что лечение поначалу помогло, рак у нее все еще присутствовал. Родители девочки приняли решение продолжить терапию и пока не прибегать к удалению глаза. Сейчас у Эви ремиссия, но каждые шесть недель она проходит осмотры в Королевской лондонской больнице.
«Нам придется проверять ее, пока она не станет взрослой. В какой-то момент врачи сказали мне, что это больше не будет проблемой. По сути, когда глаза перестают расти, они должны оставаться стабильными», —
Как провести проверку на белый зрачок
Возьмите фотоаппарат со вспышкой и сделайте несколько снимков. Лейкокория может проявиться не на всех фото, поэтому лучше сразу проверить несколько кадров.
Попросите ребенка смотреть в камеру — это облегчит проверку.
Не включайте режим коррекции красных глаз.
Посмотрите на снимки и проверьте, нет ли странных пятен на зрачках глаз ребенка.
Подробнее о том, что следует делать, если вы заметили симптом, можно узнать ЗДЕСЬ.