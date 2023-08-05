«Обгорел на солнце»: 7 вещей, которые категорически нельзя делать при солнечном ожоге

Есть несколько степеней солнечных ожогов. По словам терапевта, если при первой степени можно справиться своими силами, то уже при второй, когда повреждаются более глубокие слои кожи, лучше не заниматься самолечением. На заживление ожогов второй степени может уйти нескольких недель.