«Обгорел на солнце»: 7 вещей, которые категорически нельзя делать при солнечном ожоге

Солнечный ожог — это реакция на повреждение наружного слоя кожи интенсивным УФ-излучением. На практике он часто проявляется ярким и болезненным покраснением после долгого пребывания на солнце.
По словам Ивана Ромасова, врача-терапевта «Инвитро», обгореть на солнце может любой, независимо от цвета кожи, пола и возраста. Поэтому летом не стоит забывать об основных мерах защиты: солнцезащитных кремах, шляпах, очках, свободной одежде. И, конечно, стараться поменьше находиться на открытом солнце, особенно в часы высокой активности — с 11 до 14 часов.
Когда без помощи врача не обойтись
Есть несколько степеней солнечных ожогов. По словам терапевта, если при первой степени можно справиться своими силами, то уже при второй, когда повреждаются более глубокие слои кожи, лучше не заниматься самолечением. На заживление ожогов второй степени может уйти нескольких недель.
Как они проявляются:
темно-красная кожа;
волдыри;
отек распространяется на большую поверхность;
в месте ожога кожа влажная и блестит;
сильная боль;
лихорадка;
озноб;
головокружение;
головная боль;
тошнота и рвота.
Терапевт, кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
«Если симптомы тяжелые — длительно сохраняющаяся высокая температура тела, резкая слабость, спутанность сознания, — необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи. При тяжелом и обширном ожоговом поражении кожи показано стационарное лечение», — предупреждает врач.
Первая помощь
В случае легкого солнечного ожога врач-терапевт советует действовать следующим образом.
Примите холодный душ. Он поможет уменьшить боль и очистить кожу от возможных загрязнений. После аккуратно промокните кожу полотенцем. Главное, не трите место ожога.
После душа нанесите на кожу увлажняющее средство. Например, аптечный пантенол от солнечных ожогов. Не рекомендуется использовать средства с вазелином, спиртом, анестетиками, любые мази и косметические средства на основе масел.
Если чувствуете боль, примите обезболивающее — парацетамол или ибупрофен.
При отеке можно принять противоаллергические препараты. На место ожога можно приложить пакет со льдом или чем-нибудь холодным, предварительно завернув пакет в ткань, — это тоже поможет уменьшить отек.
Пейте больше воды.
Закройте место ожога одеждой из плотной ткани.
Что нельзя делать при ожоге: 7 запретов врача
Часто при солнечных ожогах советуют намазать пораженное место сметаной, простоквашей, кефиром или другими кисломолочными продуктами.
«Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь», — говорит Иван Ромасов.
Но есть вещи, которые при солнечном ожоге категорически нельзя делать — будет только хуже:
не используйте мази;
не прикладывайте на открытую кожу лед;
не носите обтягивающую одежду, она будет травмировать место ожога;
не прокалывайте волдыри;
не пытайтесь отодрать шелушащуюся кожу;
не используйте мыло и другие средства, которые сушат кожу;
не используйте декоративную косметику на местах ожога.
Кстати, что думают об использовании сметаны при ожоге другие врачи, читайте ЗДЕСЬ.