Польза и вред сметаны: улучшает пищеварение, но заставляет есть больше

Как отмечает Меринов, здоровым людям можно есть примерно две столовые ложки сметаны в день , так как минусов у этого продукта тоже достаточно. Во-первых, жирная сметана — продукт достаточно калорийный, так что, если есть ее в неограниченных количествах, можно легко растолстеть. Кроме того, сметана усиливает аппетит. Ее не стоит есть людям с гастритом, язвами и болезнями желчного пузыря. Еще в ней есть лактоза, так что людям с непереносимостью ее тоже добавлять в рацион не следует. Сметана может спровоцировать боли в животе у людей с диагностированными болезнями ЖКТ. Не подходит этот продукт и диабетикам.

