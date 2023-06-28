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Польза и вред сметаны: улучшает пищеварение, но заставляет есть больше

Если вы любите заправлять салаты сметаной, добавлять ее в супы, есть с ней драники и блинчики, вам стоит больше узнать о свойствах этого продукта и противопоказаниях.

28 июня 20231
Плохая сметана
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iStockphoto

Сметана — один из самых известных и любимых продуктов нашей кухни. В некоторых странах ее даже называют «русскими сливками».

А есть ли у нее еще какие-то плюсы помимо вкуса? Кому сметану есть не стоит и в каких количествах ее можно употреблять здоровому человеку? На эти вопросы «Доктора Питера» ответил терапевт Артем Меринов.

Артем Меринов
Медицина

Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»

По словам специалиста, сметана — настоящий кладезь витаминов и минералов: в ней есть витамины A, D, K, C, витамины группы В, а также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, медь, железо. Еще в сметане есть молочные белки, полезные незаменимые аминокислоты. А вот холестерина в ней, отмечает врач, сравнительно немного — меньше, чем в сливочном масле.

Благодаря своему составу сметана помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Пробиотики в ней помогают пищеварению, а холин укрепляет память и улучшает когнитивные функции.

Состав сметаны (на 100 г продукта 20% жирности)

Белки — 2,52 г

Жиры — 20 г

Углеводы — 3,42 г

Калорийность — 200 ккал

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Имеет ли смысл заменять майонез сметаной, можно ли считать этот продукт более здоровым? По словам экспертов Роскачества, в покупном майонезе действительно нет тех полезных бактерий, что есть в сметане. Да и калорийность его порой выше, чем в самой жирной сметане. А еще в майонезе много натрия, что вредит сердечно-сосудистой системе и может спровоцировать отеки. Поэтому нежирная сметана действительно может стать более полезной альтернативой майонезу из магазина.

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А еще существует легенда, будто сметана отлично влияет на мужскую потенцию. Однако, увы, на самом деле чуда не произойдет, если пытаться решить проблему только за счет сметаны. В ней есть цинк и холестерин, которые действительно участвуют в синтезе тестостерона, но это не означает, что сметану стоит есть тазиками.

Как отмечает Меринов, здоровым людям можно есть примерно две столовые ложки сметаны в день, так как минусов у этого продукта тоже достаточно. Во-первых, жирная сметана — продукт достаточно калорийный, так что, если есть ее в неограниченных количествах, можно легко растолстеть. Кроме того, сметана усиливает аппетит. Ее не стоит есть людям с гастритом, язвами и болезнями желчного пузыря. Еще в ней есть лактоза, так что людям с непереносимостью ее тоже добавлять в рацион не следует. Сметана может спровоцировать боли в животе у людей с диагностированными болезнями ЖКТ. Не подходит этот продукт и диабетикам.

Автор текста:Дарья Гапионок
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