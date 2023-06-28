Польза и вред сметаны: улучшает пищеварение, но заставляет есть больше

Сметана — один из самых известных и любимых продуктов нашей кухни. В некоторых странах ее даже называют «русскими сливками».
А есть ли у нее еще какие-то плюсы помимо вкуса? Кому сметану есть не стоит и в каких количествах ее можно употреблять здоровому человеку? На эти вопросы «Доктора Питера» ответил терапевт Артем Меринов.
Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»
По словам специалиста, сметана — настоящий кладезь витаминов и минералов: в ней есть витамины A, D, K, C, витамины группы В, а также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, медь, железо. Еще в сметане есть молочные белки, полезные незаменимые аминокислоты. А вот холестерина в ней, отмечает врач, сравнительно немного — меньше, чем в сливочном масле.
Благодаря своему составу сметана помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Пробиотики в ней помогают пищеварению, а холин укрепляет память и улучшает когнитивные функции.
Состав сметаны (на 100 г продукта 20% жирности)
Белки — 2,52 г
Жиры — 20 г
Углеводы — 3,42 г
Калорийность — 200 ккал
Имеет ли смысл заменять майонез сметаной, можно ли считать этот продукт более здоровым? По словам
А еще существует легенда, будто сметана отлично влияет на мужскую потенцию. Однако, увы, на самом деле чуда не произойдет, если пытаться решить проблему только за счет сметаны. В ней есть цинк и холестерин, которые действительно участвуют в синтезе тестостерона, но это не означает, что сметану стоит есть тазиками.
Как отмечает Меринов, здоровым людям можно есть примерно две столовые ложки сметаны в день, так как минусов у этого продукта тоже достаточно. Во-первых, жирная сметана — продукт достаточно калорийный, так что, если есть ее в неограниченных количествах, можно легко растолстеть. Кроме того, сметана усиливает аппетит. Ее не стоит есть людям с гастритом, язвами и болезнями желчного пузыря. Еще в ней есть лактоза, так что людям с непереносимостью ее тоже добавлять в рацион не следует. Сметана может спровоцировать боли в животе у людей с диагностированными болезнями ЖКТ. Не подходит этот продукт и диабетикам.