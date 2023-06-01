- Законопослушные производители при всем желании не могут предложить цену на молоко ниже 75 руб. за литр, — говорит замгендиректора одного из крупнейших петербургских заводов про производству молока Георгий Житмарев. — Сырье стоит не меньше 36 рублей за литр, плюс затраты на нормализацию и пастеризацию, упаковка — от 10 до 25 рублей, транспортировка до магазина в специальном транспорте.