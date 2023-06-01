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В «Общественном контроле» выяснили, молоко каких марок — разбавленная подделка

Опубликованы результаты проверки молока, продающегося в магазинах. Четверть образцов не соответствует ГОСТ по содержанию белка и жира.

1 июня 20233
молоко
Источник:
iStockphoto

В лаборатории организации «Общественный контроль» проверены 8 образцов пастеризованного молока 2,5% жирности, купленного в популярных торговых сетях Петербурга.

Оценивались массовая доля жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и жирнокислотный состав жировой фазы. По первым трем показателям можно понять — качественное ли молоко, последний показывает, что внутри упаковки — натуральный продукт или подделка на растительных жирах.

В магазинах — разбавленное молоко

Экспертизу общественников провалило молоко торговой марки «Васильково поле» 2,5% (ООО «Кривское», Калужская обл.) по цене 56 руб. за литр.

Оказалось, что это — не молоко, а молочный продукт. Доля белка в нем была ниже чуть ли не в два раза, жирность оказалась всего 1,9% вместо заявленных 2,5%, а массовая доля СОМО — 7,8% вместо нормы «не менее 8,2%».

– Скорее всего, это молоко разбавлено даже не молочным сырьем, а обычной водой, — говорит председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. Таким способом производители снижают себестоимость готового продукта.

Еще одна молочная подделка — продукт ООО «Тырновский молочный завод» (Рязанская обл.) под торговой маркой «Мещерские росы» .

- Это молоко оказалось разбавленной молочной «бодягой» с содержанием жира всего 1,1%. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составила 5,8% вместо нормы «не менее 8,2%», — рассказали эксперты.

СОМО — показатель натуральности молока, то, что остается в нем, если убрать всю воду и жир. Если СОМО — меньше 8,2 — значит, молоко разбавлено.

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Стоимость молока — важный показатель

По поводу молочного фальсификата «Общественный контроль» отправил письма на завод, производящий некачественную продукцию, а также в прокуратуру и в торговые сети — предупреждение.

Добавим, что стоимость подделки в магазине в Петербурге была всего 48 рублей за литр, что косвенно предупреждает покупателей — такое молоко не может быть качественным.

- Законопослушные производители при всем желании не могут предложить цену на молоко ниже 75 руб. за литр, — говорит замгендиректора одного из крупнейших петербургских заводов про производству молока Георгий Житмарев. — Сырье стоит не меньше 36 рублей за литр, плюс затраты на нормализацию и пастеризацию, упаковка — от 10 до 25 рублей, транспортировка до магазина в специальном транспорте.

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Можно покупать — какое молоко прошло экспертизу

Согласно протоколам испытаний, 6 из 8 проверенных образцов молока, полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

  1. молоко 2,5% «Пискаревское» (ООО «Пискаревский молочный завод», г. Санкт-Петербург),

  2. молоко 2,5% «Приневское» (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», Ленинградская обл.),

  3. молоко 2,5% «Зеленая линия» (АО «Племенной завод Красноозерное», Ленинградская обл.),

  4. молоко 2,5% «Снежок» (АО «Лактис», г. Великий Новгород),

  5. молоко 2,5% «Экомилк» (АО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.)

  6. молоко 2,5% «О’КЕЙ» (ООО «Нальчикский молочный комбинат», г. Нальчик).

В «Общественном контроле» выяснили, молоко каких марок — разбавленная подделка
Результаты проверки молока
Источник:
https://www.spbkontrol.ru/

Внимание

Эксперты предупреждают, что при покупке молока надо обратить внимание на то, как выглядит магазин, где продается продукт.

Важно, чтобы в помещении не было посторонних запахов, а молоко — речь о пастеризованном продукте — хранилось на полках, где поддерживается температура от +2 до +4 градусов. Холодильное оборудование должно быть оснащено термометром.

Автор текста:Анна Майская
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