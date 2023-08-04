35-летняя женщина умерла, после того как выпила слишком много воды

Трагедия произошла с мамой двоих детей Эшли Саммерс. Семья живет в Индии, в один из жарких дней они отправились на отдых к озеру.
Уже к концу дня Эшли стала жаловаться на сильную головную боль, усталость, ее самочувствие в целом резко ухудшилось. Женщина поняла, что очень хочет пить. Она схватила пластиковую бутылку воды и полностью осушила ее. Но жажда так и не проходила.
«Она чувствовала, что никак не может напиться. В итоге Эшли выпила 4 бутылки воды по 0,5 литра всего за 20 минут. Мы уже плыли в лодке домой, все случилось очень быстро. Получается, за такое короткое время она осушила целых 2 литра», —
Несмотря на всю выпитую воду Эшли не становилось лучше.
Вечером этого же дня женщина внезапно потеряла сознание в гараже своего дома. Родные срочно вызвали врачей, пострадавшую госпитализировали.
«Мне позвонили, когда сестра уже была в больнице. Врачи диагностировали у нее отек мозга. Эшли была без сознания, ее никак не могли привести в чувство», — говорит Девон.
Через несколько часов медики выяснили, что у женщины водное отравление, или гипонатриемия. Это состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л. Если говорить простым языком, то в организме становится слишком много воды и при этом наблюдается острый дефицит соли.
Врачи до последнего пытались спасти жизнь Эшли, но отек мозга оказался слишком обширным. Вскоре она скончалась.
«Это стало шоком для всей нашей семьи. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло», — сокрушается брат погибшей.
Опасна ли вода из нагретых пластиковых бутылок
Сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Существует 7 классов пластмасс, из которых изготавливают различные предметы для пищевой промышленности. Каждый класс имеет свой номер и обозначение, которые обычно указывают на изделии.
По словам эксперта, технология производства бутылок из полиэтилентерефталата, полипропилена и полистирола не включает высокотоксичных для человека соединений, тем более в больших концентрациях.
«Нагревание бутылок из этих материалов на солнце не достигает температуры, при которой может начаться переход в воду молекул, составляющих полимер, в опасных концентрациях», — объясняет Полина Серова.
Однако пить воду и напитки, лежавшие на солнце, наш эксперт все-таки не советует.
«Минус PET-бутылок — в их высокой УФ- и газопроницаемости, что может привести к быстрой порче содержимого, особенно при повышенных температурах», — предупреждает эксперт.
Таким образом, пить воду из пластиковых бутылок на пляже можно, но не стоит допускать слишком долгого перегревания и длительного хранения, чтобы сохранить воду свежей и пригодной для питья.
Подробнее о том, из какого пластика делают бутылки и чего все же стоит опасаться, можно прочитать ЗДЕСЬ.