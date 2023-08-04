35-летняя женщина умерла, после того как выпила слишком много воды

«Она чувствовала, что никак не может напиться. В итоге Эшли выпила 4 бутылки воды по 0,5 литра всего за 20 минут. Мы уже плыли в лодке домой, все случилось очень быстро. Получается, за такое короткое время она осушила целых 2 литра», — говорит ее брат Девон Миллер.