Можно ли пить воду из пластиковой бутылки, если она лежала на солнце или в душной машине

Когда очень хочется пить, в ход идет даже теплая минералка. Как часто выручает забытая в машине бутылка с водой! При этом известно: если налить в пластиковую бутылку горячую воду, она расплавится. А что происходит с пластиком под действием солнечных лучей? Не выделяет ли он вредных веществ? И можно ли пить воду в нагретой бутылке?
Сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Существует 7 классов пластмасс, из которых изготавливают различные предметы для пищевой промышленности. Каждый класс имеет свой номер и обозначение, которые обычно указывают на изделии.
«На полках магазинов воду чаще всего можно встретить в бутылках для одноразового использования из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который имеет маркировку РЕТ(E) и относится к классу 1», — разъясняет сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Полина Серова.
«Реже встречаются полипропиленовые бутылки (индекс 5, PP), а также полиэтиленовые (индексы 2 и 4), — говорит Полина Серова. — Многоразовые плотные бутылки для воды также могут быть изготовлены полистирола (PS, 6 класс) или поликарбоната (PC, 7 класс)».
По словам эксперта, технология производства бутылок из полиэтилентерефталата, полипропилена и полистирола не включает высокотоксичных для человека соединений, тем более в больших концентрациях.
«Нагревание бутылок из этих материалов на солнце не достигает температуры, при которой может начаться переход в воду молекул, составляющих полимер, в опасных концентрациях», — объясняет Полина Серова.
Однако пить воду и напитки, лежавшие на солнце, наш эксперт все-таки не советует.
«Минус PET-бутылок в их высокой УФ- и газопроницаемости, что может привести к быстрой порче содержимого, особенно при повышенных температурах», — предупреждает эксперт.
Таким образом, пить воду из пластиковых бутылок на пляже можно, но не стоит допускать слишком долгого перегревания и длительного хранения, чтобы сохранить воду свежей и пригодной для питья.
А вот емкостей с маркировкой BPA стоит избегать.
«Бисфенол А, вокруг которого много страшилок и споров, относится к умеренно опасным веществам 3-го класса опасности и используется в качестве компонента только в производстве поликарбонатных изделий, — говорит эксперт. — Однако исследования о влиянии BPA на организм человека продолжаются. В наши дни запрещено применение этого пластика при пломбировании зубов, а также использование бутылочек из поликарбонатов для питания детей. Считается, что концентрация бисфенола в пластиковых изделиях безопасна. Но когда емкость постоянно нагревается выше 150 °C, вредное вещество может выделиться в содержимое тары».
Чтобы полностью исключить контакт с бисфенолом, внимательно смотрите на маркировку тары, в которую налита вода или другой напиток.
«Бисфенол А может содержаться только в пластике, маркированном 03 и 07 в треугольнике», — предупреждает Полина Серова.
Если же вы хотите полностью исключить вероятность попадания органических примесей, пейте воду из стеклянных бутылок.
«Металлическая тара — термосы, спортивные бутылки и так далее — также имеют хорошие потребительские свойства, — говорит Полина Серова. — Однако в посуде из металла нельзя хранить соки, компоты и другие напитки, имеющие повышенную кислотность или щелочность».