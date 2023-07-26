Можно ли пить воду из пластиковой бутылки, если она лежала на солнце или в душной машине

«Бисфенол А, вокруг которого много страшилок и споров, относится к умеренно опасным веществам 3-го класса опасности и используется в качестве компонента только в производстве поликарбонатных изделий, — говорит эксперт. — Однако исследования о влиянии BPA на организм человека продолжаются. В наши дни запрещено применение этого пластика при пломбировании зубов, а также использование бутылочек из поликарбонатов для питания детей. Считается, что концентрация бисфенола в пластиковых изделиях безопасна. Но когда емкость постоянно нагревается выше 150 °C, вредное вещество может выделиться в содержимое тары».