«Мне оставалось жить месяц»: врачи спасли молодого мужчину, пересадив ему печень

«Есть люди, которые говорят: „Я не хочу, чтобы мои органы брали“. Подписывают специальные документы. Но тебе ведь уже все равно. При этом ты можешь спасти кому-то жизнь, как спасли мне, — говорит пациент. — Это невероятный подарок — получить второй шанс благодаря донорскому органу. Может, и я когда-нибудь смогу спасти чью-то жизнь. Считаю, что теперь уже я просто обязан».