«Мне оставалось жить месяц»: врачи спасли молодого мужчину, пересадив ему печень

«У меня было все очень плохо с печенью. Доктор прямо говорил: «Тебе остался месяц, может, два месяца максимум», — рассказывает молодой петербуржец Александр.
Мужчине поставили страшный диагноз — цирроз печени.
Цирроз печени — это необратимое прогрессирующее поражение, при котором вместо рабочих клеток образуются рубцы и узлы из фиброзной ткани.
Выделяют три стадии цирроза: стадия компенсации, которая проходит без симптомов, стадия субкомпенсации и стадия декомпенсации, при которой консервативное лечение уже неэффективно.
На последней стадии цирроза практически вся ткань печени замещается фиброзной. Человек начинает страдать от желтушности кожи и склер глаз, воспаления, зуда, атрофии мышц. Он сильно худеет, увеличивается живот за счет развития асцита. Наблюдаются выраженные неврологические расстройства.
«После консультации с врачами было принято решение, что нужна трансплантация», — рассказывает Александр.
К тому времени он уже пожелтел и передвигался с большим трудом. Пять месяцев Александр не отходил от телефона — ждал подходящего донора. Ведь от этого зависела его жизнь.
Мужчина не терял надежды, и судьба подарила ему второй шанс. Месяц назад врачи Института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе пересадили Александру донорскую печень. Операция прошла успешно, и мужчина быстро пошел на поправку.
«Чувствую себя намного лучше, появился богатырский аппетит, нет усталости, — говорит счастливый пациент. — Я свободно гуляю. Прихожу на осмотр, и врачи в восторге, когда смотрят динамику. Все показатели приходят в норму, с каждым разом все лучше и лучше. Так что врачи здесь профессионалы!»
Александр признается, пока с ним не случилась беда, о донорстве он даже и не задумывался.
«Есть люди, которые говорят: „Я не хочу, чтобы мои органы брали“. Подписывают специальные документы. Но тебе ведь уже все равно. При этом ты можешь спасти кому-то жизнь, как спасли мне, — говорит пациент. — Это невероятный подарок — получить второй шанс благодаря донорскому органу. Может, и я когда-нибудь смогу спасти чью-то жизнь. Считаю, что теперь уже я просто обязан».
Руководитель отдела трансплантологии НИИ СП им. Джанелидзе, д.м.н, профессор
«Эта операция всегда выполняется для спасения жизни. Если человеку не пересадить печень, он погибнет, — говорит руководитель отдела трансплантологии НИИ СП им. Джанелидзе Олег Резник. — Операция дорогостоящая. Поэтому развитие программы по трансплантации печени в Институте скорой помощи стала возможной только благодаря финансовой поддержке Комитета по здравоохранению. Город уделяет большое внимание развитию программ посмертного донорства в городских стационарах. Количество доноров увеличилось практически в два раза.
В этом году в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе печень от посмертного донора пересажена десяти петербуржцам. Еще несколько десятков больных находятся в листе ожидания, трансплантация им жизненно необходима. Это люди с терминальной стадией заболевания».