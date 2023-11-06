Заподозрить проблемы с печенью сложно, этот орган не может болеть в отличие от желудка или головы. Пока печень медленно разрушается, человек ведет привычный образ жизни и даже не задумывается о визите к врачу.
Цирроз — это крайняя стадия разрушения печени. Здесь уже практически невозможно вернуть все назад, сделать так, чтобы человек снова был полностью здоров.
О том, сколько стадий цирроза печени, сколько люди живут в зависимости от прогноза, какие есть признаки, как лечат цирроз и какой прогноз у пациентов, «Доктору Питеру» рассказала врач-терапевт профессор Ольга Шархун.
Терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины Российского национального исследовательского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава, врач АО «Медицина»
Стадия цирроза печени определяется выраженностью патологических изменений в этом органе, говорит врач. Определить ее может грамотный специалист.
Выделяют три стадии:
стадия компенсации;
стадия субкомпенсации;
стадия декомпенсации.
Симптомы цирроза печени по стадиям
Стадия компенсации — начальный этап развития патологии, который протекает скрыто для пациента и редко сопровождается изменениями в общем самочувствии.
Однако именно на этой стадии цирроз печени поддается лечению. Начало терапии на этом этапе позволяет приостановить деструктивный процесс и восстановить функции печени.
Стадия субкомпенсации характеризуется дальнейшим прогрессированием патологических процессов в печени, когда печеночные клетки уже не справляются со своими функциями.
Признаки цирроза печени:
снижение аппетита;
боль и дискомфорт в правом подреберье;
тошнота, рвота;
расстройство стула;
общие реакции в виде повышенной раздражительности;
снижение памяти и внимания;
ухудшение работоспособности;
головная боль;
слабость.
Стадия декомпенсации — это последняя стадия цирроза печени в течении заболевания, при которой практически вся ткань печени замещается фиброзной тканью.
Здесь клиническая картина уже меняется. Человек начинает страдать от желтушности кожи и склер глаз, воспаления, зуда, атрофии мышц. Он сильно худеет, увеличивается живот за счет развития асцита. Наблюдаются выраженные неврологические расстройства.
Доктор, какой прогноз?
Прогноз заболевания зависит от стадии.
Начальная стадия имеет относительно благоприятный прогноз.
«При своевременном и правильно подобранном лечении, если еще пациент соблюдает все рекомендации врача (яркий пример — полный отказ от приема алкоголя), прогноз весьма благоприятный. Продолжительность жизни пациента с момента постановки диагноза превышает 15 лет», — говорит врач.
На стадии субкомпенсации прогноз хуже, лечение не всегда эффективно, продолжительность жизни составляет 5-10 лет. На этой стадии хирургическое лечение — пересадка донорского органа — считается эффективным способом устранения болезни и продления жизни больного.
В стадии декомпенсации прогноз крайне неблагоприятный, консервативная терапия неэффективна, а хирургическое лечение не всегда доступно. Происходит существенное увеличение печени. К сожалению, человек живет совсем недолго. В среднем — около трех лет, но и этот рубеж удается преодолеть лишь половине заболевших.
«Симптомы цирроза печени могут маскироваться различными другими заболеваниями: онкологической патологией, неврологическими расстройствами, декомпенсацией сахарного диабета. Поэтому важно пройти обследование, не затягивать, если вас что-то беспокоит», — говорит Ольга Шархун.
Лечение цирроза
Тактика ведения пациентов с циррозом печени включает в себя:
лечение основного заболевания, приведшего к нарушению функции печени, что замедляет прогрессирование болезни;
своевременную диагностику и лечение осложнений, таких как асцит, энцефалопатия, проявления портальной гипертензии.
Кроме того, следует помнить о высокой вероятности повреждения других органов и систем у пациентов с циррозом печени (особенно алкогольного генеза). Могут пострадать сердце, почки, поджелудочная железа, центральная и периферическая нервная система.
Это необходимо учитывать при выборе терапевтической тактики. Лечение сложное и должно быть назначено только специалистом в этой области. Единственный эффективный способ радикальной помощи пациентам с циррозом печени — это трансплантация органа, которую не всегда возможно выполнить своевременно.
Правильно подобранная консервативная терапия — сложная задача, но именно она позволяет дождаться пересадки печени, заключила эксперт.