10-месячному малышу пересадили печень, отрезав кусочек у его родного дяди

Эта сложнейшая операция длилась восемь часов. Врачи работали параллельно в двух операционных: в одной лежал 10-месячный малыш, в другой — взрослый мужчина, дядя ребенка, который стал его донором.
Родную печень младенца разрушил тяжелейший цирроз. Болезнь появилась из-за редкой врожденной патологии — билиарной атрезии, когда отсутствуют желчевыводящие протоки. В результате у детей еще до первого года жизни развивается цирроз.
Без пересадки печени с таким диагнозом не выжить. В любой момент могла начаться портальная гипертензия (высокое давление в системе воротной вены), что приводит к внезапному кровотечению.
Малыша привезли на операцию в Москву из Бурятии. Провели тестирование среди родственников мальчика и выяснили, что на 100% в качестве донора подходит дядя ребенка.
«Печень — уникальный орган по возможностям регенерации. Механизм самовосстановления позволяет забирать до 70% органа с сохранением нормальной функции у донора», — говорит Максим Сухов, руководитель Центра реконструктивно-пластической и сосудистой хирургии Российской детской клинической больницы.
Для детской больницы это первая в истории пересадка органа. Раньше подобные операции проводили исключительно в центрах трансплантологии. Поэтому сейчас в помощь врачам были специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
Одна бригада хирургов работала над тем, чтобы взять фрагмент донорского органа. Вторая бригада удаляла больную печень и занималась пересадкой.
«В донорской операционной хирурги забрали два сегмента печени на питающих сосудах и с желчным протоком. При этом они сохранили целостность сосудов, питающих этот фрагмент, для дальнейшей пересадки, — рассказывают технологию в детской больнице. — Чтобы сохранить трансплантат после извлечения, врачи промыли его специальным раствором и поместили на лед».
Не менее ювелирная работа предстояла хирургам во второй операционной. Дело в том, что печень плотно прилегает к сосудам, а сосуды у грудничка очень тонкие. Поэтому врачам надо было быть очень осторожными.
«Когда был готов трансплантат, мы приступили к удалению печени. Затем наложили анастомозы (соединения. — Прим. ред.) между сосудами ребенка и трансплантатом. Убедились, что пересаженная печень полноценно снабжается кровью, и затем сформировали протоки для желчного отведения из выделенной петли кишки», — рассказал Максим Сухов.
По словам врача, сейчас фрагмент донорского органа полностью выполняет функции здоровой печени, работает желчеотведение. По мере роста малыша будет расти и печень, подстраиваясь под объем кровотока.
А вот еще история маленькой пациентки Центра Шумакова. Дарина из поселка Каменск живет с пересаженным фрагментом печени уже полтора года. С рождения у девочки была желтушка, которая не прошла и в два месяца. Малышку обследовали и выяснили, что у нее начал развиваться цирроз.
Ребенок ослаб, мало ел, недобирал по весу и росту. Поэтому родители срочно повезли дочь на обследование в Москву, а также обследовались сами на возможность донорства. В итоге в качестве донора печени выбрали маму Дарины. Однако, чтобы провести операцию, женщине за два месяца потребовалось сбросить около 15 килограммов.
В сентябре 2022 года ребенка и маму прооперировали. И вот недавно семья Дарины поделилась новостями о дочери.
«Сейчас никто со стороны и не скажет, что у нашего ребенка были какие-то отклонения. Она с полутора лет катается на самокате, что даже в два года получается не у всех детей, и растет очень разносторонней девочкой! —