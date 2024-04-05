10-месячному малышу пересадили печень, отрезав кусочек у его родного дяди

«Сейчас никто со стороны и не скажет, что у нашего ребенка были какие-то отклонения. Она с полутора лет катается на самокате, что даже в два года получается не у всех детей, и растет очень разносторонней девочкой! — поделилась мама Дарины Татьяна. — Она может очень вдумчиво чем-то заниматься, рисовать, изучать книжки или собирать пазлы. Но сама по себе она очень активная, любит других детей и играть, интересуется всем, что происходит вокруг».