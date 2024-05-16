В Москве вылечили девочку от мраморной болезни. Донорский костный мозг везли самолетами

«В терапии остеопетроза есть особенности, — говорит лечащий врач девочки. — Из-за отсутствия кроветворных ниш в костях при мраморной болезни гораздо чаще возникает отторжение трансплантата, чем при других заболеваниях. По статистике, успех наступает только в 40% случаев неродственных трансплантаций. Поэтому случай Кати уникален».