В Волжском 68-летняя женщина стала донором почки для самой себя

Добавим, что люди могут жить даже с одной почкой без особых ограничений. Немало случаев, когда из-за хронической почечной недостаточности пациентам пересаживали здоровую почку донора, причем в этой роли часто выступали близкие родственники. Правда, не все готовы расстаться со своим органом, опасаясь за свое собственное здоровье в будущем. Но бывают и другие случаи.