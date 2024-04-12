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В Волжском 68-летняя женщина стала донором почки для самой себя

Такие операции, как провели врачи в Волгоградской области, делают в России крайне редко. Уникальную аутотрансплантацию почки перенесла 68-летняя женщина. Она стала донором для самой себя.

12 апреля 20241
В Волжском 68-летняя женщина стала донором почки для самой себя
Источник:

Минздрав РФ

Врачи Волгоградского филиала НМИЦ им. Шумакова Минздрава России в городе Волжском успешно провели уникальную аутотрансплантацию почки — это когда пациенту пересаживают его же орган. Такого рода операции в России выполняются крайне редко, равно как и в мировой медицинской практике.

Уникальная операция

68-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боли слева в поясничной области. После госпитализации и обследования выявили, что у пациентки гидронефроз в левой почке из-за камня. Это прогрессирующее расширение почки из-за сдавления мочеточника и нарушения оттока мочи. Врачи к тому же обнаружили, что у женщины еще и злокачественное образование в правой почке.

Сначала врачи приняли решение удалить камень из левой почки пациентки, чтобы сохранить орган и его функционал.

Затем хирурги удалили правую почку женщины и вырезали из нее новообразование размером около 9 см. В Минздраве объяснили, что это был самый оптимальный вариант удаления злокачественной опухоли. Затем женщине вернули орган назад — трансплантировали ее же почку. Операция длилась около пяти часов и прошла успешно.

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Важное преимущество

После уникальной операции пациентка быстро восстановилась, вернулась домой и сейчас уже ведет свою обычную жизнь. Важно, что женщине после трансплантации собственной почки не нужно принимать специальные препараты из-за отсутствия риска отторжения органа.

Добавим, что люди могут жить даже с одной почкой без особых ограничений. Немало случаев, когда из-за хронической почечной недостаточности пациентам пересаживали здоровую почку донора, причем в этой роли часто выступали близкие родственники. Правда, не все готовы расстаться со своим органом, опасаясь за свое собственное здоровье в будущем. Но бывают и другие случаи.

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«Доктор Питер» рассказывал об операции по пересадке почки, которую провели в петербургской клинической больнице Святителя Луки. Донором для мужчины, нуждавшегося в трансплантации, стал старший брат. Поделиться органом готовы были и другие родственники.

«Срок жизни органа от родственника — это десятилетия: двадцать, тридцать, даже сорок лет, — говорят врачи, проводившие трансплантацию и спасшие мужчину, который мог бы до конца жизни находиться на диализе. — Брат счастлив, что помог другому. Ему теперь не надо постоянно посещать диализные центры».

Автор текста:Анна Майская
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