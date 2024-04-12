В Волжском 68-летняя женщина стала донором почки для самой себя

Врачи Волгоградского филиала НМИЦ им. Шумакова Минздрава России в городе Волжском успешно провели уникальную аутотрансплантацию почки — это когда пациенту пересаживают его же орган. Такого рода операции в России выполняются крайне редко, равно как и в мировой медицинской практике.
Уникальная операция
68-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боли слева в поясничной области. После госпитализации и обследования выявили, что у пациентки гидронефроз в левой почке из-за камня. Это прогрессирующее расширение почки из-за сдавления мочеточника и нарушения оттока мочи. Врачи к тому же обнаружили, что у женщины еще и злокачественное образование в правой почке.
Сначала врачи приняли решение удалить камень из левой почки пациентки, чтобы сохранить орган и его функционал.
Затем хирурги удалили правую почку женщины и вырезали из нее новообразование размером около 9 см. В Минздраве
Важное преимущество
После уникальной операции пациентка быстро восстановилась, вернулась домой и сейчас уже ведет свою обычную жизнь. Важно, что женщине после трансплантации собственной почки не нужно принимать специальные препараты из-за отсутствия риска отторжения органа.
Добавим, что люди могут жить даже с одной почкой без особых ограничений. Немало случаев, когда из-за хронической почечной недостаточности пациентам пересаживали здоровую почку донора, причем в этой роли часто выступали близкие родственники. Правда, не все готовы расстаться со своим органом, опасаясь за свое собственное здоровье в будущем. Но бывают и другие случаи.
«Доктор Питер» рассказывал об операции по пересадке почки, которую провели в петербургской клинической больнице Святителя Луки. Донором для мужчины, нуждавшегося в трансплантации, стал старший брат. Поделиться органом готовы были и другие родственники.
«Срок жизни органа от родственника — это десятилетия: двадцать, тридцать, даже сорок лет, —