Гериатр Рунихина рассказала, можно ли пожилым пить кофе каждый день

Как поясняли исследователи, в кофе есть вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. Причем в нефильтрованном кофе этих веществ в 30 раз больше, чем в фильтрованном. Еще из интересного. По словам автора исследования профессора Гётеборгского университета Дага С. Телле, оказалось, что те, кто пил фильтрованный кофе, чувствовали себя немного лучше, чем те, кто вообще не пил этот напиток. Как отмечал ученый, этот факт нельзя объяснить возрастом, полом и образом жизни. Среди добровольцев — противников кофе риск преждевременной смертности оказался выше, чем среди любителей фильтрованного кофе.