Нашему организму для того, чтобы он работал максимально эффективно и был здоров, необходимо постоянное присутствие определенных жидкостных субстанций. Мы много знаем о крови, меньше — о лимфе, совсем мало — о слизи. Все эти жидкости крайне важны для полноценной жизни. Если их выработка страдает, могут возникать проблемы. Это и нарушения пищеварения, и дискомфорт в интимной сфере, и более серьезные состояния.