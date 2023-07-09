Что делать, если вас укусил комар, мошка, клещ, оса, пчела или змея

При этом мошки — мелкие кровососущие насекомые, которые часто встречаются в лесу или в болотистой местности, как правило, провоцируют более сильную реакцию, чем комары. К примеру, в месте укуса может появиться не только покраснение, но и мелкая сыпь, а отек в некоторых случаях поражает большие площади, в том числе может затрагивать всю ногу или руку.