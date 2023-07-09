Что делать, если вас укусил комар, мошка, клещ, оса, пчела или змея

Летом всевозможные обитатели окружающего нас мира так и норовят укусить. Если комары и мошки не доставляют серьезных проблем здоровью, то вот жалящие насекомые и клещи опасны.
Кроме них опасность могут представлять и более крупные представители фауны — ядовитые змеи. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказывает, чем помочь при укусе и в каких случаях обращаться за медицинской помощью.
Комары и мошки: от зуда до аллергии
На укусы комаров и мошек люди реагируют по-разному: одни их практически не замечают, а у других покраснение, зуд и отек сохраняются надолго и причиняют большой дискомфорт. Это происходит из-за аллергической реакции на слюну паразита.
При этом мошки — мелкие кровососущие насекомые, которые часто встречаются в лесу или в болотистой местности, как правило, провоцируют более сильную реакцию, чем комары. К примеру, в месте укуса может появиться не только покраснение, но и мелкая сыпь, а отек в некоторых случаях поражает большие площади, в том числе может затрагивать всю ногу или руку.
Как уменьшить дискомфорт при укусе комаров или мошек
Кратковременно приложите на место укуса холодный компресс.
Нанесите антигистаминный крем или гель, а также успокаивающее средство, содержащее эфирные масла (например, ментол или камфору).
Не расчесывайте ранку, чтобы не присоединилась инфекция и не развилось воспаление.
Обработайте место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфекционное заражение.
После консультации с врачом примите системное антигистаминное средство в виде таблеток или капель.
Важно: если отек возникает в районе лица или шеи, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Жалящие более опасны
Укусы ос и пчел вызывают больший дискомфорт: к зуду, покраснению и отеку, как правило, присоединяется резкая боль. Также эти насекомые чаще провоцируют аллергическую реакцию. При этом в большинстве случаев укусы пчел и ос неопасны, а боль хотя и может быть достаточно сильной, но обычно быстро проходит.
Как помочь себе при укусе пчелы или осы
Удалите жало, которое продолжает выделять яд даже после удаления насекомого. Оно выглядит как крошечная заноза.
Промойте место укуса водой или мылом, чтобы удалить остатки яда и предотвратить инфекционное заражение. Можно также использовать антисептик.
Приложите лед или холодный компресс, чтобы снять боль и отек.
Чтобы уменьшить раздражение и зуд, можно положить на место укуса кашицу из разведенной в воде соды или соли.
Если боль сильная, можно выпить обезболивающее на основе ибупрофена.
Если укус в районе лица или шеи, то в случае сильной аллергической реакции может развиться удушье. Поэтому важно внимательно следить за состоянием, а при появлении припухлости — выпить антигистаминное и как можно скорее обратиться к врачу.
Клещи кусают безболезненно
Укусы клещей, напротив, практически не вызывают физического дискомфорта, но несут большую опасность. Эти членистоногие могут переносить грозные инфекции, в том числе клещевой энцефалит, боррелиоз. Если вовремя не принять меры, эти болезни приводят к поражению нервной системы, инвалидности и даже смерти.
Клещи живут в высокой траве, поэтому, отправляясь на природу, важно использовать репелленты и прикрывать обнаженные участки тела одеждой. А если клещ укусил, необходимо следовать рекомендациям.
Правила поведения при укусе клеща
Постарайтесь извлечь клеща. При этом важно не надавливать на его брюшко, чтобы потенциально инфицированная слюна не попала в кровоток.
Отвезите клеща в лабораторию: если он окажется зараженным, врач назначит превентивное лечение.
Если клеща сохранить не удалось, важно запомнить дату укуса и следить за своим самочувствием. При появлении головной боли, повышении температуры, высыпаниях на коже, слабости и боли в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу и сообщить об укусе и этих симптомах.
Змеи — редкость
Укус змеи также может быть очень опасен, в некоторых случаях без своевременной помощи есть риск летального исхода. Сразу после укуса необходимо вызвать скорую помощь. В ожидании врача важно избегать резких движений, чтобы не усиливать кровообращение и не способствовать более быстрому распространению яда. По возможности следует сфотографировать змею или запомнить, как она выглядела: от разновидности будет зависеть тактика лечения. Высасывать яд из раны или накладывать давящую повязку не нужно.
Человек может не сразу заметить, что его укусила змея: эти животные передвигаются бесшумно и не издают никаких звуков, а по виду место укуса можно принять за след от насекомого. Поэтому иногда предположить факт укуса можно только по симптомам.
Возможные симптомы укуса змеи:
боль, отек и покраснение в месте укуса;
ощущение жжения или покалывания;
резкая боль в ногах, руках или других частях тела;
спазм или, наоборот, слабость мышц;
головокружение, тошнота или рвота;
учащенное сердцебиение;
затрудненное дыхание;
потеря сознания.
Перечисленные признаки могут появиться не сразу, а только спустя несколько часов или даже дней. Если змея ядовитая, симптомы будут нарастать. При укусе змеи необходимо как можно скорее обратиться к врачу, даже если проявлений пока нет. Врач проведет обследование и примет решение о необходимых мерах лечения.