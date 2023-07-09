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Что делать, если вас укусил комар, мошка, клещ, оса, пчела или змея, — советы врача

Летом вероятность укусов возрастает в разы — мы чаще бываем на природе. Последствия могут быть связаны не только с дискомфортом, но и потенциально опасны для жизни.

9 июля 2023
Что делать, если вас укусил комар, мошка, клещ, оса, пчела или змея
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iStockphoto

Летом всевозможные обитатели окружающего нас мира так и норовят укусить. Если комары и мошки не доставляют серьезных проблем здоровью, то вот жалящие насекомые и клещи опасны.

Кроме них опасность могут представлять и более крупные представители фауны — ядовитые змеи. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказывает, чем помочь при укусе и в каких случаях обращаться за медицинской помощью.

Александра Филева
Дерматовенерология

Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»

Комары и мошки: от зуда до аллергии

На укусы комаров и мошек люди реагируют по-разному: одни их практически не замечают, а у других покраснение, зуд и отек сохраняются надолго и причиняют большой дискомфорт. Это происходит из-за аллергической реакции на слюну паразита.

При этом мошки — мелкие кровососущие насекомые, которые часто встречаются в лесу или в болотистой местности, как правило, провоцируют более сильную реакцию, чем комары. К примеру, в месте укуса может появиться не только покраснение, но и мелкая сыпь, а отек в некоторых случаях поражает большие площади, в том числе может затрагивать всю ногу или руку.

Как уменьшить дискомфорт при укусе комаров или мошек

  • Кратковременно приложите на место укуса холодный компресс.

  • Нанесите антигистаминный крем или гель, а также успокаивающее средство, содержащее эфирные масла (например, ментол или камфору).

  • Не расчесывайте ранку, чтобы не присоединилась инфекция и не развилось воспаление.

  • Обработайте место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфекционное заражение.

  • После консультации с врачом примите системное антигистаминное средство в виде таблеток или капель.

Важно: если отек возникает в районе лица или шеи, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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Жалящие более опасны

Укусы ос и пчел вызывают больший дискомфорт: к зуду, покраснению и отеку, как правило, присоединяется резкая боль. Также эти насекомые чаще провоцируют аллергическую реакцию. При этом в большинстве случаев укусы пчел и ос неопасны, а боль хотя и может быть достаточно сильной, но обычно быстро проходит.

Как помочь себе при укусе пчелы или осы

  • Удалите жало, которое продолжает выделять яд даже после удаления насекомого. Оно выглядит как крошечная заноза.

  • Промойте место укуса водой или мылом, чтобы удалить остатки яда и предотвратить инфекционное заражение. Можно также использовать антисептик.

  • Приложите лед или холодный компресс, чтобы снять боль и отек.

  • Чтобы уменьшить раздражение и зуд, можно положить на место укуса кашицу из разведенной в воде соды или соли.

  • Если боль сильная, можно выпить обезболивающее на основе ибупрофена.

Если укус в районе лица или шеи, то в случае сильной аллергической реакции может развиться удушье. Поэтому важно внимательно следить за состоянием, а при появлении припухлости — выпить антигистаминное и как можно скорее обратиться к врачу.

Клещи кусают безболезненно

Укусы клещей, напротив, практически не вызывают физического дискомфорта, но несут большую опасность. Эти членистоногие могут переносить грозные инфекции, в том числе клещевой энцефалит, боррелиоз. Если вовремя не принять меры, эти болезни приводят к поражению нервной системы, инвалидности и даже смерти.

Клещи живут в высокой траве, поэтому, отправляясь на природу, важно использовать репелленты и прикрывать обнаженные участки тела одеждой. А если клещ укусил, необходимо следовать рекомендациям.

Правила поведения при укусе клеща

  • Постарайтесь извлечь клеща. При этом важно не надавливать на его брюшко, чтобы потенциально инфицированная слюна не попала в кровоток.

  • Отвезите клеща в лабораторию: если он окажется зараженным, врач назначит превентивное лечение.

  • Если клеща сохранить не удалось, важно запомнить дату укуса и следить за своим самочувствием. При появлении головной боли, повышении температуры, высыпаниях на коже, слабости и боли в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу и сообщить об укусе и этих симптомах.

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Змеи — редкость

Укус змеи также может быть очень опасен, в некоторых случаях без своевременной помощи есть риск летального исхода. Сразу после укуса необходимо вызвать скорую помощь. В ожидании врача важно избегать резких движений, чтобы не усиливать кровообращение и не способствовать более быстрому распространению яда. По возможности следует сфотографировать змею или запомнить, как она выглядела: от разновидности будет зависеть тактика лечения. Высасывать яд из раны или накладывать давящую повязку не нужно.

Человек может не сразу заметить, что его укусила змея: эти животные передвигаются бесшумно и не издают никаких звуков, а по виду место укуса можно принять за след от насекомого. Поэтому иногда предположить факт укуса можно только по симптомам.

Возможные симптомы укуса змеи:

  • боль, отек и покраснение в месте укуса;

  • ощущение жжения или покалывания;

  • резкая боль в ногах, руках или других частях тела;

  • спазм или, наоборот, слабость мышц;

  • головокружение, тошнота или рвота;

  • учащенное сердцебиение;

  • затрудненное дыхание;

  • потеря сознания.

Перечисленные признаки могут появиться не сразу, а только спустя несколько часов или даже дней. Если змея ядовитая, симптомы будут нарастать. При укусе змеи необходимо как можно скорее обратиться к врачу, даже если проявлений пока нет. Врач проведет обследование и примет решение о необходимых мерах лечения.

Автор текста:Алена Парецкая
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