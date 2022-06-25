С крестом на спине: крестовики

Самые известные пауки в нашей стране — крестовики. На территории страны от Калининграда до Владивостока насчитывают более 30 разных видов этих паукообразных. Они обитают в лесах и садах, огородах и парках, а некоторые из представителей нашли для себя места для жизни в заброшенных строениях и ветхих зданиях. Пауки достигают в длину примерно 3-4 см, они очень трудолюбивы, постоянно перебирают свою паутину, латая ее и заново реставрируя. Поэтому они очень ревностно относятся к нарушителям спокойствия и могут укусить. Яд крестовика не опасен для жизни, но крупные пауки могут при укусах провоцировать жжение в ранке и временное недомогание как при простуде.

Первая помощь — это обработка места ранки водой с мылом, охлаждение места укуса и использование антигистаминного геля.

Главное — не трогать: водоплавающий паук

Серебрянка — это единственный из пуков России, который обитает под водой и выныривает на поверхность только для того, чтобы набрать побольше воздуха и отвезти его к своему жилищу, в кокон. Этот паучок достигает в длину примерно 2 см, распространен в водоемах на Кавказе, в Сибири или Дальневосточном регионе.

Насекомое не агрессивно и максимально избегает встреч с крупными противниками. Укус можно получить, только если провоцировать насекомое, создавая для него или его гнезда реальную угрозу. Яд в этом пауке немного, насмерть он не убивает. Место укуса может болеть несколько дней аналогично укусу осы. Первая помощь — промыть и использовать антигистамин.