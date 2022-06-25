Этих членистоногих можно встретить везде, за исключением разве что Северного и Южного полюсов. Они распространены повсеместно, и немалая часть из них обитает на территории нашей страны. Пауков можно встретить в домах и офисах, на улице, в лесах и степях. Большинство представителей — безобидные неядовитые членистоногие, которые питаются мухами, комарами, мошками.
Но есть и небольшая группа пауков, которые могут одним укусом надолго уложить человек на больничную койку или даже убить. В нашей стране ядовитых пауков мало, но стоит о них знать заранее, чтобы избегать встречи. «Доктор Питер» и Елена Парецкая выяснили, если контакта избежать не удалось, что будет и как оказать первую помощь, чтобы минимизировать негативные последствия.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Не насмерть, но больно: желтосумный колющий паук
На юге России — в Астраханской, Ростовской и Волгоградской области, также в Башкирии можно встретиться с желтосумным колющим пауком. Его размер — не более 1,5 см, но он достаточно агрессивен, если его побеспокоить, поэтому кусается сразу.
За счет того, что этот паук имеет скромные размеры, он не убьет человека насмерть и даже не нанесет ему существенного вреда. Но в месте укуса несколько дней будет ощущаться острая боль колющего характера, неприятные ощущения будут при каждом движении. Постепенно яд резорбируется и место укуса заживет бесследно.
В качестве первой помощи показан прохладный компресс и обработка любым антигистаминным гелем, чтобы уменьшить зуд и воспаление.
С крестом на спине: крестовики
Самые известные пауки в нашей стране — крестовики. На территории страны от Калининграда до Владивостока насчитывают более 30 разных видов этих паукообразных. Они обитают в лесах и садах, огородах и парках, а некоторые из представителей нашли для себя места для жизни в заброшенных строениях и ветхих зданиях. Пауки достигают в длину примерно 3-4 см, они очень трудолюбивы, постоянно перебирают свою паутину, латая ее и заново реставрируя. Поэтому они очень ревностно относятся к нарушителям спокойствия и могут укусить. Яд крестовика не опасен для жизни, но крупные пауки могут при укусах провоцировать жжение в ранке и временное недомогание как при простуде.
Первая помощь — это обработка места ранки водой с мылом, охлаждение места укуса и использование антигистаминного геля.
Главное — не трогать: водоплавающий паук
Серебрянка — это единственный из пуков России, который обитает под водой и выныривает на поверхность только для того, чтобы набрать побольше воздуха и отвезти его к своему жилищу, в кокон. Этот паучок достигает в длину примерно 2 см, распространен в водоемах на Кавказе, в Сибири или Дальневосточном регионе.
Насекомое не агрессивно и максимально избегает встреч с крупными противниками. Укус можно получить, только если провоцировать насекомое, создавая для него или его гнезда реальную угрозу. Яд в этом пауке немного, насмерть он не убивает. Место укуса может болеть несколько дней аналогично укусу осы. Первая помощь — промыть и использовать антигистамин.
Южный житель: паук-оса
По-научному этот яркий паук называется Аргиопа Брюнниха, полоски на теле отдаленно напоминают осу, но подобная яркость типична только для самок. Обитает это насекомое в южных регионах страны, но постепенно осваивается и в средней полосе. Длина насекомого до 2 см, а яда у него достаточно для крайне болезненных укусов. Яд не смертелен, но сильной зуд и отек в местах укуса — гарантированы.
Мизгирь — отечественный тарантул
Обитает на юге России и в Сибири. Паук не превышает 3 см в длину, живет в норах глубиной до 40 см, выстилая ее путиной. На людей сам не нападает, кусает в целях самообороны. Насмерть не убьет, но будет очень больно: яд токсичен, в области укуса формируется обширный отек и желтизна кожи.
Маскируется под черную вдову
Паук стеатода или ложная вдова расселился на юге России, Причерноморском регионе и на Кавказе. Селится недалеко от жилищ людей, особенно предпочитая сады и огороды, гаражи и старые дома. Размеры, окраска и форма внешне очень напоминают черную вдову, но в отношении ядовитости наш отечественный паук сильно ей уступает. При укусе люди не погибают, за исключением аллергиков, у которых паучий яд может спровоцировать отек Квинке или даже анафилактический шок. Укушенные обычно испытывают сильнейшую жгучую боль, у них повышается температура, в месте укуса появляются краснота и волдыри. Длится недомогание до 3-4 дней.
Первая помощь — это холодный компресс, антигистаминное средство внутрь и немедленное посещение трампункта.
Паук — божья коровка
Яркий и впечатляющий паук черный эрезус может встретиться вам как в Ростовской, так и в Новосибирской областях. Живет в норке всю свою жизнь, выползая для размножения и поиска самки. Также на поверхности могут греться матери с яйцами паучатами. Укусить могут при самообороне, последствия малоприятные, но не смертельные. При укусе ощущается сильнейшая боль, затем ткани немеют. Длительное время будет ощущаться боль при надавливании.
Смертельно опасный каракурт
Один из самых опасных — живет на Южном Урале, на Алтае, в Ростовской области и в Волгоградской. Тело достигает в длину 3 см, а яда в нем столько, что может убить верблюда или лошадь. На людей яд тоже действует смертельно, а вот собакам он почти не опасен.
Через пару секунд после укуса возникает резкая боль, охватывающая все тело, нарушается дыхание, возникает рвота, понос, тахикардия. Без введения антитоксинов и реанимации человек может погибнуть.