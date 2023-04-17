Невролог Демьяновская подсказала 8 простых способов запоминать больше и лучше

Память можно тренировать в любом месте и в любое время, даже выполняя обычные бытовые дела. Например, можно ходить в магазин без списка и стараться купить все необходимое. При этом важно не спешить, дать себе время сосредоточиться и подумать. Еще один хороший способ развить внимательность, наблюдательность и память — находить дорогу без навигатора . Конечно, для автомобилистов в больших городах этот способ не подходит, зато его можно смело рекомендовать пешеходам: запомните ориентиры, названия улиц и магазинов по пути из точки А в точку Б.