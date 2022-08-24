Вспомнить все и ничего не забывать предлагают пожилым людям ученые из Бостонского университета в Массачусетсе. Для этого не требуются таблетки или дорогостоящие операции, достаточно четырехдневного курса электростимуляции, которая улучшит память на месяц.

Исследования проводили на людях старше 65 лет. Результаты обнадеживающие.

- Многократное в течение нескольких дней воздействие слабым электрическим током на мозг людей приводило к улучшению памяти, которое сохраняется на срок до месяца, — приводит результаты один из авторов исследования, когнитивный нейробиолог Роберт Рейнхарт.

К эксперименту врачей подтолкнули наблюдения за долговременной и краткосрочной «рабочей» памятью. Оказалось, что их контролируют разные части мозга и различные механизмы. Ставку сделали на долговременную память. Для этого ученые стимулировали током дорсолатеральную префронтальную кору — она находится ближе к передней части мозга.

Чтобы восстановить и улучшить «рабочую» память требуется стимулировать нижнюю теменную долю, которая находится глубже в мозге.