Хирург Зубова объяснила, из-за чего появляются боли в стопах и когда это опасно

Многие даже не представляют, какой вес могут выдерживать наши стопы за счет своего особого строения. В стоячем положении они отлично, без особых проблем выдерживают собственный вес и те грузы, которые вы держите в руках. При ходьбе нагрузки увеличиваются в 2-3 раза, а при прыжках сила, которая влияет на стопы, возрастает в десятки раз.