Хирург Зубова объяснила, из-за чего появляются боли в стопах и когда это опасно

Стопа имеет очень сложное строение, она состоит из множества небольших костей, связок, сухожилий и мышц. При ходьбе, беге, прыжках и даже просто стоянии на них приходится большая нагрузка, а при неосторожных движениях не исключена вероятность травм.
Также боль в стопе может быть вызвана различными заболеваниями, приводящими к воспалению и повреждению структур опорно-двигательного аппарата. Как отличить простую усталость стоп от патологий, которые требуют медицинской помощи, «Доктору Питеру» рассказала врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Врач-хирург лаборатории «Гемотест»
Сложно устроенная конструкция
Человеческая стопа в ходе эволюции отлично приспособилась к прямохождению, она выдерживает вес всего тела, причем в разных ситуациях — при стоянии, хождении, беге и прыжках, переносе тяжестей и различных видах движений. Подобные возможности стопы реализуются за счет 26 костей небольшого размера, которые соединяются между собой прочными, но эластичными конструкциями — сухожилиями и связками.
В стопе есть несколько суставов, которые укреплены мышечными волокнами, все это и дает стопе ее функциональные возможности. Мы можем вставать на носочки, перекатываться на пятки, преодолевать препятствия по пересеченной местности, сохраняя устойчивость и равновесие.
Колоссальные нагрузки
Многие даже не представляют, какой вес могут выдерживать наши стопы за счет своего особого строения. В стоячем положении они отлично, без особых проблем выдерживают собственный вес и те грузы, которые вы держите в руках. При ходьбе нагрузки увеличиваются в 2-3 раза, а при прыжках сила, которая влияет на стопы, возрастает в десятки раз.
Арочная форма и многочисленные связки позволяют ей отлично амортизировать, защищая суставы ног и позвоночник от перегрузок. И если со стопами возникают проблемы, например возникает боль, — это всегда серьезно. Помимо дискомфорта, вызванного болевыми ощущениями, страдает еще и полноценная двигательная активность.
Виды боли в стопах
По длительности можно выделить острую, резко возникающую боль в стопах и хронические ощущения. Чаще всего причинами острой боли становятся различные травмы, когда повреждаются определенные части стопы. Это могут быть ушибы, вывихи, растяжения или переломы, трещины костей.
Хронические боли в стопах могут беспокоить неделями, а то и месяцами, отражаются на активности и походке. Причинами подобных ощущений могут стать как поражения самих стоп при различных ортопедических патологиях, так и системные заболевания всего организма.
Почему стопы ноют и болят
Причиной ноющей и нерезкой боли часто становится переутомление: это сигнал, что стопам нужно дать больше отдыха. Обычно так бывает при длительном стоянии, пеших прогулках, ношении обуви с каблуком или тесных, неудобных туфель. В этот период рекомендуется меньше времени проводить на ногах, снизить интенсивность спортивных занятий. Чтобы ускорить восстановление, можно добавить процедуры для расслабления: теплые ванночки для ног, массаж, аккуратные упражнения на растяжку, подобрать удобную ортопедическую обувь.
Но если отдых не помогает, сохраняются боль, дискомфорт или присоединяются другие симптомы (например, отек, покраснение кожи, локальное повышение температуры или онемение), необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
Если заболело резко и сильно
Резкая боль может быть связана с травмой. В зависимости от истории получения травмы и клинической картины травматолог направит пациента на рентгенографию, КТ или МРТ для исключения перелома или повреждения околосуставных мягких тканей, вывиха или других нарушений.
Могут быть серьезные болезни
Боль в стопах может возникать из-за плоскостопия, пяточных шпор, остеоартрита или подагры. Также среди причин — серьезные аутоиммунные заболевания, например ревматоидный и псориатический артрит. Вылечить их полностью невозможно, но без специфической поддерживающей терапии — прохождения регулярных курсов лечения, они прогрессируют и могут привести к выраженному ухудшению качества жизни и инвалидности.
Боли в области костей и суставов не стоит игнорировать. Вместе с другими симптомами они могут быть признаками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, остеомиелит. Своевременная диагностика позволит избежать прогрессирования патологии и развития необратимых дефектов опорно-двигательного аппарата.
Диабетикам нужно следить за здоровьем стоп
У пациентов с сахарным диабетом боль в стопах может быть связана с развитием осложнений болезни — синдромом полинейропатии и диабетической стопы. Если своевременно не скорректировать сахароснижающую терапию, могут возникнуть трофические язвы нижних конечностей, некротические процессы и даже гангрена.