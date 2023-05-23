«Я милого узнаю по походке»: почему надо обязательно ходить босиком по траве и песку

Чаще всего мы ходим босыми дома. В условиях города вряд ли кому-то придет в голову скинуть обувь: раскаленный асфальт, мусор под ногами, осколки стекла… Подобные прогулки не пойдут на пользу. Но если есть возможность ходить босиком, например, на отдыхе у моря, в деревне или на даче, где есть возможность пройти по песку, гальке или обычной земле, траве — стоит ли это делать?
Полезна ли подобная привычка для взрослых? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил ведущий травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов.
Обувь для удобства
Древние люди придумали обувь, чтобы защитить стопы от инфекций, травм и внешних факторов. Хотя долгое время наши предки ходили босиком, при этом не страдали от плоскостопия и деформаций стопы. Это объяснялось тем, что раньше не было идеально ровных и гладких поверхностей, люди передвигались по неровной пересеченной местности — песку, траве, земле. Особенности стопы с ее арочными поверхностями приспособлены именно для подобных поверхностей, на которых они пружинят.
Для хождения по плитке, ламинату или асфальту наши стопы никак не предназначены. Любые слишком твердые и ровные поверхности из-за особенностей давления могут вредить ногам и всему скелету, поэтому хождение босиком вызывает у врачей много вопросов.
Полезно, но не всем и не всегда
Хождение босиком в целом достаточно полезно, однако практиковать его стоит не всем и не всегда. Вначале поговорим о преимуществах такой ходьбы. С точки зрения медицины ее можно использовать в качестве простого и доступного способа профилактики различных видов деформации стопы, прежде всего — плоскостопия. Хождение без обуви позволяет задействовать в стопах те мышцы, которые обычно мы почти не используем. Это отличная возможность укрепить связки и суставы голеностопа, повысить мышечный тонус стопы.
Важна поверхность, по которой мы ходим
Важно учесть, что многое здесь зависит от поверхности, по которой ходит человек. Прогулки босиком по плоскому асфальту не только не принесут пользы, но и усугубят плоскостопие. Чтобы этого не произошло, поверхность должна быть неровной: с кочками, небольшими ямками и т.д. Оптимальный вариант — хождение по песку. Он легко трансформируется под ногами, принимает естественную форму стопы и позволяет как следует промассировать ее поверхность.
Есть масса плюсов
Хождение босыми ногами по неровным естественным поверхностям помогает стимулировать иммунную систему. Контраст температуры обладает тонизирующим и закаливающим эффектом. Кроме того, хождение босиком помогает уменьшить боли в суставах и мышцах, особенно после длительных статичных нагрузок, помогает в борьбе с гипертонией, служит профилактикой нарушений сна, устраняет нервное напряжение, позволяет бороться со стрессом. Есть данные о том, что хождение босиком может помочь даже в борьбе с аритмиями.
Женщинам, которые ходят на высоких каблуках, прогулки босиком помогают нормализовать кровообращение в ногах, дать необходимый отдых позвоночнику. Мужчинам хождение босыми ногами помогает профилактировать грибковые поражения, дает возможность ногам «дышать» и меньше потеть.
Для людей с проблемной осанкой
Ходьбу босиком стоит попробовать и людям, страдающим от искривления позвоночника. Это поможет выровнять походку и выработать привычку держать спину ровно, а также улучшит чувство баланса. Хождение без обуви также может стать альтернативой акупунктурному массажу. На поверхности стопы находится немало биологически активных точек, воздействие на которые стимулирует работу разных органов и систем организма. Среди них — мозг, сердечно-сосудистая и центральная нервная системы.
Минусы ходьбы босиком
Главный из них — травматичность. Кожа на стопах тонкая, и есть опасность порезов и царапин, которые заживают достаточно долго. Кроме того, даже через небольшую ранку на стопе в организм может попасть инфекция, а место повреждения — нагноиться.
Еще одна опасность — риски заражения грибковыми инфекциями. Этот момент актуален для тех, кто часто ходит босиком в общественных местах. Так, на переполненном людьми пляже грибок легко подцепить с помостов в кабинках для переодевания, душевых и других местах общего пользования. Аналогичным образом можно заразиться и вирусом папилломы человека.
Наконец, не следует долго ходить босиком по холодной или плохо прогретой земле. Это может привести к переохлаждению, стать причиной воспалительного процесса или обострения хронического заболевания. Особенно это касается людей с болезнями мочевыделительной системы, артритами и ревматизмом.