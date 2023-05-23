«Я милого узнаю по походке»: почему надо обязательно ходить босиком по траве и песку

Древние люди придумали обувь, чтобы защитить стопы от инфекций, травм и внешних факторов. Хотя долгое время наши предки ходили босиком, при этом не страдали от плоскостопия и деформаций стопы. Это объяснялось тем, что раньше не было идеально ровных и гладких поверхностей, люди передвигались по неровной пересеченной местности — песку, траве, земле. Особенности стопы с ее арочными поверхностями приспособлены именно для подобных поверхностей, на которых они пружинят.