Правила весеннего педикюра: подолог назвала самые частые ошибки, которые делают мастера

Правила педикюра можно разделить на две группы. Первая относится к стрижке ногтей, вторая — к обработке кожи. Главная ошибка при подрезании ногтей — удаление уголков ногтевой пластины. Такой педикюр может привести к надлому ногтя и формированию «шипа» на месте срезанного участка. Осколок ногтя начнет впиваться в боковые валики кожи и травмировать ее. Со временем это может привести к деформации и скручиванию ногтевой пластины, образованию мозолей под ногтем или вокруг него.