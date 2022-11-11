Давайте будем честны: мало кто может похвастаться в наши дни, что регулярно занимается спортом и совсем не любит поесть чего-нибудь жирного и жареного, предпочитая богатые клетчаткой овощи. Нет ничего плохого в том, что вы не каждый день посещаете спортзал и можете время от времени позволить себе бургер.

Проблемы начинаются, когда вы слишком мало двигаетесь, питаетесь несбалансированно. Такой образ жизнь может стать причиной повышенного уровня холестерина в крови. Это состояние относится к тем, что долго не дают никаких ярких симптомов, однако медленно убивают ваше здоровье.