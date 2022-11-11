Давайте будем честны: мало кто может похвастаться в наши дни, что регулярно занимается спортом и совсем не любит поесть чего-нибудь жирного и жареного, предпочитая богатые клетчаткой овощи. Нет ничего плохого в том, что вы не каждый день посещаете спортзал и можете время от времени позволить себе бургер.
Проблемы начинаются, когда вы слишком мало двигаетесь, питаетесь несбалансированно. Такой образ жизнь может стать причиной повышенного уровня холестерина в крови. Это состояние относится к тем, что долго не дают никаких ярких симптомов, однако медленно убивают ваше здоровье.
Впрочем, иногда косвенные признаки всё-таки указывают на повышенный холестерин. Например, заболевание периферических нервов. Если этот недуг не лечить, можно довести дело до ампутации. По статистике, ампутация грозит 5% больным ЗПН.
По словам экспертов больницы Хопкинса, один из первых симптомов ЗПН — судороги ног после физической активности. Кроме того, у людей с этим диагнозом плохо заживают раны на ногах, они страдают от сильной боли. Один из распространенных и заметных признаков ЗПН — перемежающаяся хромота.
При самой тяжелой форме этой болезни артерии ног блокируются, кровь не поступает к ноге. В этом случае риск ампутации возрастает на 20%. ЗПН также в три раза повышает риск столкнуться с инсультом.
Есть еще один признак заболевания периферических нервов — онихогрифоз на ногтях. Еще это явление называют «ногтем бараньего рога». У больного онихогрифозом ногтевая пластина становится толстой, непрозрачно желто-коричневой, удлиненной и изогнутой, пишет
Врачи из клиники Майо также отмечают, что о высоком уровне холестерина может сообщить медленный рост ногтей. Этот симптом появляется из-за проблем с кровообращением.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Холестерин — зло?
Впрочем, как отмечает кандидат медицинских наук Ирина Юзуп, холестерин не нужно считать абсолютным злом. Он тоже нужен нашему телу — просто в разумных количествах.
— С участием холестерина происходит образование клеточных мембран и желчных кислот, витамина D, гормонов эстрогенов, прогестерона, тестостерона. Кроме того, холестерин защищает эритроциты крови от действия гемолитических ядов, — поясняет врач.
Подробнее об этом, а также о «плохом» и «хорошем» холестерине можно прочитать ЗДЕСЬ.