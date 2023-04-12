Врачи НИИТО исполнили мечту 13-летней девочки с тяжелейшей деформацией стоп ходить без костылей

«Ножки начали кривиться, когда она пошла в первый класс, с семи лет. Обращались к нашим местным докторам в Чите, они давали надежду, что все будет нормально, но в итоге стало хуже. В НИИТО мы попали впервые в 2021 году. Тогда была операция на правой ножке с помощью аппарата Илизарова, а затем мы уехали домой. В 2022 году мы прооперировали левую ножку с установкой металлоконструкции.А потом нам предложили на правой ножке, где снова появилась деформация, провести уже уникальную операцию с индивидуальной конструкцией», — рассказывает мама девочки Эльвира Просянникова.