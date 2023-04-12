Врачи НИИТО исполнили мечту 13-летней девочки с тяжелейшей деформацией стоп ходить без костылей

Хирурги новосибирского НИИТО им. Цивьяна пришли на помощь 13-летней Саше: девочка не могла самостоятельно ходить, мучилась от боли в ногах, частичной потери чувствительности и язв. Всему виной — тяжелейшая деформация стоп, от которой она страдала с самого рождения.
Первую операцию ей сделали практически сразу после рождения по медицинским показаниям. Несмотря на это, у малышки развился неврологический дефицит, который проявлялся в нарушении функции тазовых органов. Девочка в течение семи лет могла передвигаться только на костылях или с помощью инвалидной коляски, а по дому — на коленях. В школе Саше пришлось перейти на индивидуальное обучение.
«Ножки начали кривиться, когда она пошла в первый класс, с семи лет. Обращались к нашим местным докторам в Чите, они давали надежду, что все будет нормально, но в итоге стало хуже. В НИИТО мы попали впервые в 2021 году. Тогда была операция на правой ножке с помощью аппарата Илизарова, а затем мы уехали домой. В 2022 году мы прооперировали левую ножку с установкой металлоконструкции.А потом нам предложили на правой ножке, где снова появилась деформация, провести уже уникальную операцию с индивидуальной конструкцией», — рассказывает мама девочки Эльвира Просянникова.
Новосибирские хирурги уже имеют большой опыт в лечении таких пациентов: каждый год к ним поступают по 10-15 детей с деформацией стоп различной тяжести. Стандартной схемы оказания медицинской помощи нет, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
Чтобы спасти Сашу, врачи собрали консилиум. После долгого обсуждения медики определили, что наиболее подходящим методом станет установка индивидуальной конструкции. Ранее такие использовали только для помощи взрослым пациентам НИИТО.
Травматолог-ортопед, доктор медицинских наук.
«Индивидуальные металлоконструкции мы изготавливаем вместе с инженерами на 3D-принтере. Специалисты виртуально восстанавливают анатомически верную форму стопы. Таким образом у нас появляется ориентир, к чему мы должны стремиться во время операции, как именно провести реконструкцию костей стопы и установить наш имплант по заранее определенным точкам входа винтов», — рассказывает заведующий отделением хирургии стопы Игорь Пахомов.
Нужно понимать, что такие тяжелейшие формы деформации — это не только невозможность полноценно ходить и косметический дефект. Ребенок испытывает ужасную боль из-за трофических язв. Человек ходит на неправильно сформированной стопе, и кости изнутри давят на плоскость опоры и раздавливают ткани.
«Это ужасно больно. Никак это не закроешь, не заживишь, пока не исправишь стопу, пока она не начнет опираться на подошву. Главный эффект операции — максимальное восстановление анатомии и, соответственно, исправление деформации и заживление язв», — поясняет врач.
Операция прошла успешно. Саше предстоит долгий период восстановления, после которого она сможет наконец отложить костыли в сторону и начать ходить самостоятельно. Пока что девочка ждет, когда кости адаптируются к новым нагрузкам. Она носит специальную ортопедическую обувь, соблюдает все рекомендации врачей по реабилитации.
Самое заветное желание Саши — это пройтись без костылей. А затем — вернуться в школу, поскольку сейчас в ее жизни в основном виртуальное общение с друзьями. Девочка рассказывает, что с нетерпением ждет курса анатомии на уроках, а в старших классах будет готовиться к поступлению в медицинский университет — хочет стать врачом-патологоанатомом. «Я просто хочу знать, откуда берутся болезни», — говорит Саша.