Врач Белай рассказала, можно ли вырасти, если вам уже исполнилось 18 лет

От чего зависит, какого роста будет человек? Только ли гены определяют это? На самом деле далеко не только они. Важны и питание, и образ жизни в целом.

Но какие именно макро- и микроэлементы в нашем рационе и какие виды спорта способствуют тому, чтобы человек точно перерос своих родителей, и можно ли еще чуть-чуть подрасти , если вам этого очень сильно хочется, но вы уже не ребенок? На вопросы отвечает врач.