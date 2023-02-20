Врач Белай рассказала, можно ли вырасти, если вам уже исполнилось 18 лет

До какого возраста растет человек? Можно ли повлиять на интенсивность роста, например, налегая на морковку? Как стать выше после возраста «стоп»?
20 февраля 2023
От чего зависит, какого роста будет человек? Только ли гены определяют это? На самом деле далеко не только они. Важны и питание, и образ жизни в целом.
Но какие именно макро- и микроэлементы в нашем рационе и какие виды спорта способствуют тому, чтобы человек точно перерос своих родителей, и можно ли еще чуть-чуть подрасти, если вам этого очень сильно хочется, но вы уже не ребенок? На вопросы отвечает врач.
Софья Белай
медицина
врач-лечебник
До какого возраста растет человек
— Большинство людей достигают своего окончательного взрослого роста в 18 лет, потому что ростовые пластины (эпифизарные), которые находятся на концах длинных трубчатых костей, перестают расти, или, как говорят врачи, закрываются, — рассказала «Доктору Питеру» врач Софья Белай. — Пока человек растет, пластинки роста разрастаются, они добавляют хрящ, который кальцинируется, разрушается и заменяется костной тканью, чтобы добавить сантиметры к росту.
Однако некоторые люди могут продолжать расти и после 18 лет, отмечает эксперт.
— Рост организма запрограммирован генетически. Несколько примеров этих генов — FGFR3, GH1, FBN1, GPC3 и EVC. Единственная мутация в одном из этих генов может помешать вашему росту, — объясняет Софья Белай.
Гормоны
— Чем больше уровень гормона роста (соматотропного), тем интенсивнее растет человек, — говорит врач. — Также играют важнейшую роль гормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны) и половые (эстроген и тестостерон). Дефицит гормонов роста или гормонов щитовидной железы может остановить рост в раннем возрасте.
Питание
— Важен баланс белков, жиров и углеводов, а также микронутриентов (витамины, минералы и биологически активные вещества). Они обеспечивают энергетические, пластические потребности организма и играют важную роль в процессах метаболизма, роста, адаптации и развития, — говорит эксперт. — Особое внимание стоит уделить группе минеральных веществ, включающих в себя макроэлементы (кальций, фосфор, калий, магний, натрий, сера, хлор) и микроэлементы (железо, цинк, бром, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, селен, фтор, хром), которые участвуют в росте костных тканей.
Физические нагрузки
— Правильно подобранные физические упражнения и физическая активность с детства помогают улучшать плотность костной ткани, предотвращают снижение ее массы, нарушение ее микроархитектоники и развитие остеопороза, — говорит Софья Белай.
Лучший спорт для роста:
бег,
прыжки, подтягивания,
езда на велосипеде,
игра в баскетбол, футбол,
плавание.
— Не стоит забывать, что чрезмерные физические нагрузки могут привести к задержке роста, — предупреждает эксперт. — Механическое напряжение, вызванное чрезмерными физическими нагрузками, приводит к тому, что энергия и силы организма расходуются на компенсацию клеточных и метаболических потребностей, это может приводить к патологическим состояниям.
Окружающая среда
— Неблагоприятные климатические условия, загрязненность промышленными отбросами, загазованность, экономическая неблагосостоятельность могут повлиять на развитие различных заболеваний и тем самым непосредственно влиять на рост организма, — рассказывает эксперт.
Образ жизни
— Активный образ жизни, дозированные, не чрезмерные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, рациональное сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, полноценный сон, отсутствие стресса — это благоприятный залог не только к росту, но и к жизни без болезней, — резюмирует Софья Белай.
Рост после возраста «стоп» может говорить о наличии заболеваний, уточняет врач.
— Например, из-за нарушения выработки гормона роста могут возникнуть опухоли гипофиза, продуцирующие избыточное количество соматотропного гормона с развитием акромегалии, патологического увеличения отдельных частей тела, — поясняет Софья Белай. — Возникает это заболевание у взрослых людей и проявляется укрупнением черт лица (носа, ушей, губ, нижней челюсти), увеличением стоп и кистей рук, постоянными головными болями и болями в суставах, нарушением половой и репродуктивной функций.
В среднем акромегалия диагностируется спустя 7 лет от действительного начала болезни и одинаково встречается как среди женщин, так и среди мужчин, преимущественно в возрасте 40–60 лет. Акромегалия — довольно редкая эндокринная патология, она наблюдается у 40 человек на 1 млн населения.
— Помогут только дорогие хирургические методы — например, операция по увеличению роста. Это хирургическое вмешательство, которое совершается при помощи удлинения двух ног одновременно, — рассказывает Софья Белай. — Раньше эту операцию проводили с помощью аппарата Илизарова. Суть методики — в растяжении мягких тканей и кости. Под воздействием натяжения тканей возникает костный регенерат. Со временем он превращается в обычную костную ткань.
Один из главных минусов метода Илизарова — шрамы от спиц, которые остаются на теле, уточняет эксперт.
— Также часто в отверстия там, где находились спицы, попадала инфекция, после чего случалось заражение, которое могло привести к мышечным контрактурам или остеомиелиту, — добавляет врач.
Еще один способ увеличить рост — при помощи аппарата фиксации Веклича. Это модернизированный аппарат Илизарова.
— В аппарате нет спиц, травмирующих кожу, вместо них дуги и полукольца, причем установление такого аппарата мало инвазивно. Такая конструкция снижает время периода реабилитации, так как мягкие ткани фактически не травмируются, — говорит Софья Белай.