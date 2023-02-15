«Не пить зеленый чай и быть осторожной с маленькими салфетками»: правила работы операционных медсестер

— Официально рабочий день у нас начинается в 8 часов утра, но операционные сестры на месте уже с 7.30 утра, так как необходимо подготовить операционную, накрыть большой стол, — объяснила Елена Гаврильчук. 26 лет она работает медсестрой, 10 из них — операционной.

Есть те, кто работает пятидневку, есть круглосуточный график с выходными. За «вредность» операционным медсестрам полагается более продолжительный отпуск, 41 день . Но полностью его берут редко, обычно делят на 3 раза по 2 недели или 2 по 3 недели.

— Раньше нагрузка летом была меньше, снижалось количество плановых операций, но сейчас мы круглогодично дежурим по переломам, и теперь изменения нагрузки не ощущается, — объяснила Елена Гаврильчук.