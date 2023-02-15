«Не пить зеленый чай и быть осторожной с маленькими салфетками»: правила работы операционных медсестер

Без них не обходится ни одна операция, можно сказать, что с них она начинается. Операционная медсестра приходит в операционную самой первой и покидает ее последней. Старшая операционная медсестра операционного блока Госпиталя для ветеранов войн Елена Гаврильчук рассказала «Доктору Питеру», как проходит обычный день в ее специализации.
Старшая операционная медсестра операционного блока Госпиталя для ветеранов войн
— Официально рабочий день у нас начинается в 8 часов утра, но операционные сестры на месте уже с 7.30 утра, так как необходимо подготовить операционную, накрыть большой стол, — объяснила Елена Гаврильчук. 26 лет она работает медсестрой, 10 из них — операционной.
Есть те, кто работает пятидневку, есть круглосуточный график с выходными. За «вредность» операционным медсестрам полагается более продолжительный отпуск, 41 день. Но полностью его берут редко, обычно делят на 3 раза по 2 недели или 2 по 3 недели.
— Раньше нагрузка летом была меньше, снижалось количество плановых операций, но сейчас мы круглогодично дежурим по переломам, и теперь изменения нагрузки не ощущается, — объяснила Елена Гаврильчук.
Операционными медсестрами нельзя стать после колледжа, необходимо пройти профессиональную переподготовку, которая длится 2,5 месяца. Ее же проходят и те, кто уже поработал медсестрой и решил сменить специализацию. Но весь объем знаний за 2,5 месяца освоить все равно не получится, поэтому самые главные навыки медсестры получают на практике.
— На курсах описывают основные операции, набор хирургического инструментария, азы, как правильно накрыть операционный стол, вымыть руки, подавать инструменты, но учимся мы всю жизнь, — признается Елена Гаврильчук. — У всех больниц разные возможности, появляется новая аппаратура, новый инструментарий.
Сразу же после курсов никто не поставит медсестру на сложную операцию — обязательно с наставником. При этом первое время стараются отправлять в разные операционные: экстренную, лапароскопическую, абдоминальную, сосудистую, урологическую.
— Проходит примерно около полугода, чтобы понять принцип работы в каждой операционной, а потом выбрать, какой вариант нравится больше, — рассказала «Доктору Питеру» Елена Гаврильчук.
Операционные медсестры много знают, многое умеют, и это неплохо. Но еще для работы нужна выносливость.
— Надо много стоять и не двигаться, не терять внимания, так как каждая секунда — ответственный шаг, — предупреждает старшая операционная медсестра Госпиталя для ветеранов войн.
Операции могут длиться и 8, и 9 часов, проходить в несколько этапов, когда сменяется несколько врачей, например хирурги, урологи и опять хирурги. Операционная медсестра, как и оперирующий хирург, в таком случае никуда не уходит. Поэтому приходится себя в чем-то ограничивать. Например, не пить зеленый чай, чтобы лишний раз не было необходимости выйти из операционной.
— Еще один минус нашей работы — это высокий риск варикоза из-за длительного времени, которое мы проводим на ногах, — говорит Елена Гаврильчук. — Многие используют компрессионный трикотаж, чтобы предупредить болезнь.
Могут появиться боли в спине, проблемы с позвоночником, особенно у тех, кто работает в ангиографических операционных, так как им необходимо работать в специальных тяжелых фартуках, которые защищают от вредного излучения.
Одно из главных качеств операционной медсестры — внимательность. Она должна пересчитать инструменты перед операцией и после, до того как пациента начнут зашивать.
— Еще у нас есть правило передавать маленькие салфетки исключительно на инструменте и проверять наличие иглы в возвращенном хирургом иглодержателе, — перечисляет особенности работы Елена Гаврильчук. — Операционная медсестра несет ответственность за то, что в ране останется салфетка или инструмент.
Операционными медсестрами иногда работают старшекурсники медвузов. И редко кто, поработав медсестрой, потом решает стать врачом.
— На моей памяти был только один случай: молодой человек отучился в медколледже, ушел в армию, вернулся и устроился работать операционным медбратом, готовился и поступил в вуз, но так он планировал заранее, — говорит Елена Гаврильчук.
В основном операционные медсестры — женщины 35–45 лет, хотя есть среди них те, кому уже исполнилось 60, — они работают, и довольно продуктивно.
— Предел не по возрасту, а по физическим возможностям, — признает Елена.