По наследству от матери или как последствие неудобной обуви и высоких каблуков — косточка на ноге довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются в основном женщины. Причем если вовремя заметить развитие заболевания, можно вполне успешно и безболезненно его остановить.
Натоптыши и дискомфорт
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
— Как правило, первые симптомы — это дискомфорт, — объяснил «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Иван Кучеев. — Появляются незначительные боли в стопе после ходьбы или нагрузки.
Постепенно деформация первого пальца будет только нарастать. Ноги будут сильно уставать к концу дня, появятся отеки. Хотя есть примеры, когда заболевание протекает и без выраженных клинических проявлений.
— Единственная жалоба — это нарастающая деформация и невозможность пользоваться прежней обувью, так как она становится слишком узкой, — говорит Иван Кучеев. — Также сигналом начала развития заболевания являются натоптыши, которые образуются на подошве ног.
Очень редко люди обращаются с этой проблемой к врачу. Чаще всего или свыкаются с «косточкой», или используют всевозможные народные средства. Но на начальном этапе никаких серьезных вмешательств не требуется.
— Прежде всего потребуется коррекция плоскостопия, она состоит в постоянном ношении ортопедических стелек, — объяснил ортопед Кучеев. — Потребуются корректоры большого пальца и специальные силиконовые вставки.
Также, если поймать болезнь на ранней стадии, эффективными будут курсы массажа, ЛФК и физиопроцедур. А вот если «выращивать» косточку, то с большой долей вероятности вам может потребоваться операция.
— Оперативное вмешательство выполняется, когда уже есть выраженная деформация с болевым синдромом, — уточнил эксперт.
Два месяца до восстановления
Одновременно можно провести операцию на обеих ногах. Правда, с жестким ограничением на нагрузки после вмешательства.
— У пожилых пациентов мы рекомендуем выполнять операции на обеих ногах поэтапно, обычно с интервалом в 2–3 месяца, — предупредил Иван Кучеев.
Но послеоперационный период не так ужасен, как его описывают на некоторых форумах, посвященных проблеме.
— Как правило, уже на следующий день после вмешательства разрешена нагрузка на оперированную ногу, но только в специальной ортопедической обуви, — говорит врач. — Она позволяет перераспределить нагрузку с переднего отдела стопы на пятку.
Полное восстановление занимает около двух месяцев. И он может протекать без осложнений, но в том случае, если человек строго соблюдает все рекомендации врача.
— У пожилых людей, в силу особенностей кровоснабжения и питания периферических отделов, возможно длительное заживление послеоперационных ран, — предупредил ортопед Кучеев. — Поэтому в последние годы мы с такими пациентами используем малотравматичные методики остеотомий через небольшие проколы кожи. Это значительно ускоряет послеоперационную реабилитацию и минимизирует процент осложнений.
Посмотрите на мамины ноги
В развитии деформации большого пальца стопы очень большое значение имеет наследственность.
— Если у ваших родителей есть или была эта проблема, то с очень большой вероятностью и вас это коснется, — с сожалением говорит Иван Кучеев. — Страдают этим заболеванием значительно чаще женщины. В основном деформация начинается после 40–50 лет. Но сейчас часто за помощью обращаются и молодые женщины от 20 лет. Поэтому можно сказать, что проблема молодеет.