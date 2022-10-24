— Единственная жалоба — это нарастающая деформация и невозможность пользоваться прежней обувью, так как она становится слишком узкой, — говорит Иван Кучеев. — Также сигналом начала развития заболевания являются натоптыши , которые образуются на подошве ног.

Очень редко люди обращаются с этой проблемой к врачу. Чаще всего или свыкаются с «косточкой», или используют всевозможные народные средства. Но на начальном этапе никаких серьезных вмешательств не требуется.

— Прежде всего потребуется коррекция плоскостопия, она состоит в постоянном ношении ортопедических стелек , — объяснил ортопед Кучеев. — Потребуются корректоры большого пальца и специальные силиконовые вставки.

Также, если поймать болезнь на ранней стадии, эффективными будут курсы массажа, ЛФК и физиопроцедур. А вот если «выращивать» косточку, то с большой долей вероятности вам может потребоваться операция.

— Оперативное вмешательство выполняется, когда уже есть выраженная деформация с болевым синдромом, — уточнил эксперт.