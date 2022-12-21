Неоперабельная опухоль
62-летний житель Ленобласти попал в больницу после того, как заметил, что его кожа стала заметно желтеть. Выяснилось, что у мужчины — новообразования в печени и во внепеченочных желчных протоках. Желтеть он стал из-за проблем с оттоком желчи и пищеварением.
После того, как мужчине провели дренирование и избавили от желтухи, был поставлен окончательный и весьма неутешительный диагноз — холангиокарцинома IV стадии с метастазом в печень. Это злокачественная и достаточно редкая опухоль — один-два случая на 100 тысяч человек в год.
— Такие опухоли неоперабельны, так как рядом с воротами печени пролегают магистральные сосуды, что делает вмешательство крайне опасным. Кроме того, остаточный объем левой доли печени, в случае удаления правой, составил бы менее 30 %, что грозило печеночной недостаточностью, —
Уникальная операция
По словам врачей, еще лет 15 назад пациент с таким заболеванием был бы обречен. Но сейчас мужчину удалось спасти. Хотя ему пришлось перенести тяжелую химиотерапию и сложнейшую полостную операцию.
— Сначала рентгенхирурги Ленобластного онкодиспансера провели три цикла химиоэмболизации (локальной химиотерапии — Прим. ред.) новообразований в печени — в итоге опухоли уменьшились в размере и уже не соприкасались с магистральными сосудами, — рассказали врачи. — В послеоперационном периоде хирурги уменьшили приток крови к правой доле печени с опухолью, чтобы левая доля взяла на себя ее функции и начала увеличиваться в размере. Уже через 6 недель объем левой доли печени составил 47 %.
Позже пациенту провели полостную операцию — хирурги удалили правую долю печени вместе с новообразованием и провели резекцию (удаление — Прим. ред.) внепеченочных желчных протоков.
Сейчас мужчина с неоперабельной опухолью находится в ремиссии, причем дальнейшего лечения ему не требуется — необходимо лишь регулярное наблюдение.
Добавим, еще не так давно диагноз «рак» звучал как приговор. Однако в наше время многое изменилось. Конечно, прогноз для онкобольного человека зависит от того, какой именно рак у него обнаружили, на какой стадии, однако факт остается фактом: сейчас шанс справиться с недугом гораздо выше, чем лет 15-20 назад.
О том, какие современные методы лечения рака появились в последнее время, ранее «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Дмитрий Зинатулин.