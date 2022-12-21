Неоперабельная опухоль

62-летний житель Ленобласти попал в больницу после того, как заметил, что его кожа стала заметно желтеть. Выяснилось, что у мужчины — новообразования в печени и во внепеченочных желчных протоках. Желтеть он стал из-за проблем с оттоком желчи и пищеварением.

После того, как мужчине провели дренирование и избавили от желтухи, был поставлен окончательный и весьма неутешительный диагноз — холангиокарцинома IV стадии с метастазом в печень. Это злокачественная и достаточно редкая опухоль — один-два случая на 100 тысяч человек в год.