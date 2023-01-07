Кардиолог Бокерия рассказала, какой вопрос точно нельзя задавать хирургу перед операцией

- Когда вы или ваш родственник идете на операцию, какой вопрос вы чаще всего задаете хирургу? Правильно! Доктор, а как долго продлится операция? Однако вы не спрашиваете своего парикмахера или стоматолога, сколько времени займет процедура, потому что знаете: она займет столько времени, сколько необходимо, чтобы сделать все качественно и красиво , — говорит врач.

То же самое касается и хирургической или любой другой операции. Все будет длиться столько, сколько нужно. Врач приложит все усилия, чтобы исход был максимально положительным.

Почему этот вопрос неуместен

Вы должны всегда помнить, что каждый организм уникален. И операция — это та процедура, которую невозможно распланировать до минуты. Особенно если мы говорим о вмешательствах на сердце.

Здесь важно все: