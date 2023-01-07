Кардиолог Бокерия рассказала, какой вопрос точно нельзя задавать хирургу перед операцией

Оперативное вмешательство — это одна из самых распространенных практик, которую успешно реализуют врачи разных специализаций. Причем операцией можно назвать как вырезание аппендицита и удаление зуба мудрости, так и минутное удаление «белого прыщика» с лица или тела.
Безусловно, когда оперативное вмешательство проводят под общим наркозом, то это всегда сложнее. В голове появляются самые страшные картины, сцены из фильмов-трагедий, пугающие истории друзей и родственников. Лучшее, что вы можете сделать, — это внимательно слушать лечащего врача и лишний раз не создавать себе стрессовых ситуаций.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
- Когда вы или ваш родственник идете на операцию, какой вопрос вы чаще всего задаете хирургу? Правильно! Доктор, а как долго продлится операция? Однако вы не спрашиваете своего парикмахера или стоматолога, сколько времени займет процедура, потому что знаете: она займет столько времени, сколько необходимо, чтобы сделать все качественно и красиво, — говорит врач.
То же самое касается и хирургической или любой другой операции. Все будет длиться столько, сколько нужно. Врач приложит все усилия, чтобы исход был максимально положительным.
Почему этот вопрос неуместен
Вы должны всегда помнить, что каждый организм уникален. И операция — это та процедура, которую невозможно распланировать до минуты. Особенно если мы говорим о вмешательствах на сердце.
Здесь важно все:
моральная готовность пациента,
реакция на анестезию,
наличие спаек в сердечной сумке,
а также состояние сердца и проблемы, которые необходимо корректировать.
- Я хочу успокоить вас, дорогие пациенты. Нам так же, как и вам, хочется, чтобы операции проходили быстро. Однако это зависит не только от операционной бригады, но и от самого пациента и его заболевания, — говорит кардиолог.
Однако вы точно можете спросить про:
характер самой операции,
способ, с помощью которого вам будут ее проводить,
что нужно сделать, чтобы правильно подготовиться к процедуре.
Самое главное — не волнуйтесь. Да, это сложно, но это действительно важно. Чтобы справиться с тревожными мыслями, попробуйте подумать о том, что будет после: как вас выписывают из больницы, вы оказываетесь дома, у вас больше ничего не болит.
Кстати
Зачастую операции можно было бы избежать. Если человек вовремя обращается за помощью, выполняет все указания доктора, то все ограничивается «таблеточками и уколами». Но в России люди не доверяют врачам. Почему пациенты игнорируют назначения докторов, перепроверяют диагнозы, настаивают на «правильном» лечении? «Доктор Питер» попытался разобраться.