Кардиолог Егай рассказал, о каких проблемах с сердцем могут предупредить умные часы

Прошел 10 тысяч шагов, а результата — ноль
По словам Юрия Егая, заведующего кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, врачи положительно относятся к любой возможности человека следить за своим здоровьем. В том числе и с помощью умных гаджетов. Тем более что, согласно последним рекомендациям, врачи даже обязаны смотреть все показатели здоровья, которые пациент фиксирует самостоятельно, — так называемые дневники самоконтроля. Другое дело, что не любому показателю умных часов можно доверять на все сто процентов.
Кардиолог-аритмолог, заведующий кардиологическим отделением Госпиталя ветеранов войн, кандидат медицинских наук
«Гаджет гаджету рознь. Дело в том, что по качеству выдаваемой информации нет стандартов. Возьмем, к примеру, пульс. В китайской медицине существует около 150 характеристик пульса, в европейской — всего 7. Действительно, по частоте сердечных сокращений можно многое сказать о состоянии здоровья, но мы в основном используем числовые характеристики — количество ударов в минуту. К примеру, у людей с аритмией гаджеты будут показывать неверные значения. Причем даже медицинские приборы не всегда точно их показывают, тот же электронный тонометр», — рассказал Юрий Егай.
Или другой пример — шагомер, который тоже встроен во все умные часы. Можно пройти положенные 10 тысяч шагов, и в конце дня девайс вас даже похвалит. Но вопрос в том, как вы их прошли.
«Гаджеты не определяют интенсивность ходьбы, а это важно. Можно медленно ходить из кабинета в кабинет, но для сердца 20-, 30- и даже 60-летнего человека это не даст никакой нагрузки. А человек успокоится: я молодец, прошел положенное количество шагов, можно фитнес сегодня пропустить. Такой контроль может привести к обратному эффекту. Конечно, не надо ставить рекорды, но полезная для сердца аэробная нагрузка должна быть регулярной и целенаправленной: при полезной ходьбе должна появляться легкая одышка и небольшая испарина», — добавляет кардиолог.
Кстати
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Какие показатели должны насторожить
На самом деле любые показатели здоровья на умных девайсах, которые вызывают у человека сомнения и подозрения, могут стать поводом для обращения к врачу. Даже сами производители отмечают, что по умным часам нельзя поставить диагноз и надо обращаться за специализированной медпомощью. Врачи тоже говорят, что прежде всего надо ориентироваться на свое самочувствие, а не на часы.
«Надо понимать, что гаджеты не отменяют регулярную диспансеризацию и, в частности, проверку сердца. И врачи в первую очередь всегда смотрят на самочувствие и жалобы пациента. Но бывают и другие ситуации. Совсем недавно случилась история с моей коллегой. Она показала нам распечатку кардиограммы мужа с умных часов — он ощущал дискомфорт в области сердца. И по этой кардиограмме мы увидели, что дела плохи: у мужчины начинается самый настоящий инфаркт миокарда. Мы тут же с ним созвонились и госпитализировали его. В итоге все закончилось установкой двух стентов, которые помогли предотвратить инфаркт. Мужчина, достаточно молодой, мог недооценить тяжесть своего состояния, не вызвать врача, и все могло бы закончиться плачевно. Поэтому важно ориентироваться на собственные ощущения. Если плохо себя чувствуете, не важно, какие у вас показатели на часах, запишитесь к врачу или вызывайте скорую».
Кардиолог назвал самые частые тревожные симптомы, при которых нельзя медлить. Они могут говорить о сердечно-сосудистых проблемах:
головокружение;
одышка;
дискомфорт за грудиной — боли, жжение, давящее ощущение;
чувство нехватки воздуха;
потеря сознания (она может быть даже кратковременной, буквально на несколько секунд).
Пульс предупредит об аритмии
Пульс — один из самых важных показателей как влияния физнагрузок на организм, так и в целом здоровья человека. И такая опция есть почти на всех умных гаджетах. Что можно по нему прочитать?
По словам кардиолога, важно отслеживать среднее значение пульса за сутки, хотя оно может быть относительным и отличаться у разных людей — худых и в теле, высоких и низких. В целом принято считать, что среднее значение пульса за сутки не должно быть выше 90-95 ударов в минуту и ниже 50-55 ударов в минуту.
Резкое повышение пульса в течение дня возможно не только на фоне физнагрузок. Частота сердечных сокращений может повышаться на фоне эмоций, переживаний, стресса. Если нет ни того ни другого, а пульс все равно резко подскочил вверх, это может быть сигналом сбоев в ритме сердца.
«Пульс — первое, на что мы смотрим при аритмии. А это опасное состояние. Вовремя не выявленная аритмия может привести к ухудшению качества жизни за счет одышки, головокружений и предобморочных состояний. Но это не все, можно получить инсульт: на фоне мерцательной аритмии — фибрилляции предсердий — инсульты случаются в три раза чаще. А то и вовсе умереть. Есть такие аритмии, при которых первым симптомом будет внезапная смерть», — предупреждает специалист.
Чтобы не допустить таких последствий, Юрий Егай советует при скачках пульса без причины обращаться к врачу. В таких ситуациях для оценки состояния пациенту назначают суточный мониторинг ЭКГ — когда специальный прибор, закрепленный на теле человека, в течение 24-48 часов регистрирует кардиограмму.
Ночью, во сне, пульс тоже бывает лабильным, то есть может отличаться у разных людей. В среднем, как говорят специалисты, он может снижаться по сравнению с дневными показателями примерно на 30%. Между тем резких скачков вверх точно быть не должно, особенно у взрослых. Правда, многие об этом могут и не узнать: большинство снимают умные часы на ночь.