Кардиолог Егай рассказал, о каких проблемах с сердцем могут предупредить умные часы

«Надо понимать, что гаджеты не отменяют регулярную диспансеризацию и, в частности, проверку сердца. И врачи в первую очередь всегда смотрят на самочувствие и жалобы пациента. Но бывают и другие ситуации. Совсем недавно случилась история с моей коллегой. Она показала нам распечатку кардиограммы мужа с умных часов — он ощущал дискомфорт в области сердца. И по этой кардиограмме мы увидели, что дела плохи: у мужчины начинается самый настоящий инфаркт миокарда. Мы тут же с ним созвонились и госпитализировали его. В итоге все закончилось установкой двух стентов, которые помогли предотвратить инфаркт. Мужчина, достаточно молодой, мог недооценить тяжесть своего состояния, не вызвать врача, и все могло бы закончиться плачевно. Поэтому важно ориентироваться на собственные ощущения. Если плохо себя чувствуете, не важно, какие у вас показатели на часах, запишитесь к врачу или вызывайте скорую».