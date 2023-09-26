27-летняя женщина два дня не замечала инсульт, списывая плохое самочувствие на выпитое в клубе

К сожалению, в последние годы все чаще и чаще можно услышать, как инсульт поражает совсем еще молодых людей. Так произошло в истории 27-летней Джоанны Уайтлоу из Эдинбурга. Во время девичника девушка внезапно почувствовала себя плохо. Сначала она думала, что стала жертвой розыгрыша или злого умысла и в ее напиток что-то подмешали, однако правда оказалась более шокирующей.
Как рассказывает сама Джоанна, она прекрасно проводила время в тот вечер. Они с друзьями веселились и играли в игры. В какой-то момент вечеринка переместилась в клуб. Там девушка внезапно почувствовала себя очень плохо. Она и подумать не могла, что проблема в ее здоровье: Уайтлоу считала себя крепким, здоровым человеком, который регулярно занимается спортом. Никаких четких симптомов жительница Шотландии не заметила, поэтому решила, что ей могли подсыпать что-то в напиток.
Девушка рассказала о своих ощущениях друзьям, они постарались как можно быстрее доставить ее домой. Когда они вышли из клуба, Джоанна почувствовала: одна сторона ее тела полностью онемела, появились проблемы со зрением.
«Я не чувствовала свою сумку на плече и все время спрашивала, там ли она», - вспоминает девушка.
На следующий день лучше ей не стало: ощущение онемения вернулось. Однако Джоанна не придала этому значения и отправилась прогуливаться по магазинам. В течение дня ее периферическое зрение в правом глазу не восстановилось, и она обратилась в отделение неотложной помощи.
Сначала врачи не смогли поставить точный диагноз, причину симптомов не помогли найти три компьютерные томографии. Лишь результаты МРТ показали тромб в мозгу, из-за чего врачи пришли к выводу, что у девушки случился инсульт левого полушария.
Распространенные признаки инсульта можно запомнить, ориентируясь на тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, которая становится особенно заметной, если человек улыбнется;
arm: рука — аномальная слабость в руке или ноге, человек зачастую не способен поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек плохо говорит сам и практически не понимает, что говорят ему;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Уайтлоу выписали из больницы через три дня. В конце месяца она вернулась на повторный осмотр. Во время эхокардиограммы — сканирования сердца — врачи обнаружили у нее порок сердца. По мнению экспертов, это может повысить риск инсульта. Скорее всего, проблема у девушки была еще с рождения, но никаких симптомов до истории в клубе у нее не было.
Уже через пару дней девушке сделали операцию.
«Врачи сказали мне, что самое тяжелое время после инсульта приходится на период от трех до шести месяцев и постепенно станет лучше. Ко мне до сих пор не вернулись все чувства. Мне приходится заново учиться, например, ходить в спортзал», — рассказала Джоанна в беседе с изданием