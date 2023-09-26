27-летняя женщина два дня не замечала инсульт, списывая плохое самочувствие на выпитое в клубе

Как рассказывает сама Джоанна, она прекрасно проводила время в тот вечер. Они с друзьями веселились и играли в игры. В какой-то момент вечеринка переместилась в клуб. Там девушка внезапно почувствовала себя очень плохо. Она и подумать не могла, что проблема в ее здоровье: Уайтлоу считала себя крепким, здоровым человеком, который регулярно занимается спортом. Никаких четких симптомов жительница Шотландии не заметила, поэтому решила, что ей могли подсыпать что-то в напиток.